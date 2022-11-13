. Как ужиться под одной крышей с Девой: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Говорят, что Девы — те еще тираны, но это зависит в первую очередь от вас. Если вы будете вести себя с ними правильно, они сделают вас счастливыми. Если нет — ждите проблем. Несколько полезных советов помогут вам ужиться с любой Девой.

Дева относится к одному из самых верных Знаков Зодиака. Это действительно отличный выбор для создания семьи и счастливого будущего, но с этими людьми совместную жизнь простой назвать точно не получится. Тем не менее, сделать ее проще можно, если следовать советам, описанным далее.

Помогайте этому человеку становиться лучше

Девы прекрасно знают, в каком направлении им стоит двигаться по жизни, но без моральной поддержки второй половинки они попросту затухают и теряют веру в себя. Если Дева теряет веру в себя, то она может уйти в депрессию, а там недалеко и до расставания. Это не значит, что с Девой нужно постоянно нянчиться как с ребенком. Это лишь говорит о том, что с Девой необходимо помнить о том, что вы команда, ведь если вы сумели построить отношения с таким человеком, это значит, что он или она вам всецело доверяет.

Будьте терпеливыми

С Девой бывает сложно, но если вы не будете срываться, все будет хорошо. Старайтесь почаще говорить любимому человеку данного Знака о том, какие чувства вы испытываете и почему вам не нравится то, что он или она делает. Дева обязательно примет это к сведению и обязательно постарается исправиться, но на это потребуется время, поэтому просто скажите Деве о проблеме и не возвращайтесь к этому разговору.

Не заставляйте Деву вас ревновать

Это ревнивые люди-собственники, которые предпочитают ни с кем не делиться своим любимым человеком. Дева — это единственный Знак, про который можно сказать: «ревнует, значит любит». Ни в коем случае не стоит провоцировать их на это чувство. Если мужчина или женщина-Дева поймут, что вы специально заставляете их переживать, они не задумывая вас бросят.

Будьте честными

Любая Дева ценит прежде всего откровенность в своем партнере. Если вам очень хочется построить с этим человеком гармоничные отношения, всегда говорите правду, какой бы неприятной она не была. Ваш любимый мужчина или женщина обязательно оценят это по достоинству. Если же, наоборот, врать Деве, особенно по мелочам, расставания вам точно не избежать.

Ищите общие интересы

Деве крайне важно иметь что-то общее со второй половинкой. Например, какое-то совместное увлечение или совместный способ отдыха. Когда Дева и ее половинка проводят все свободное и рабочее время порознь, это заставляет представителя данного Знака чувствовать себя одиноким и ненужным, что плохо сказывается на отношениях.