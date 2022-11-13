. Когда можно посвятить время себе: лунный календарь красоты и здоровья на ноябрь 2022 года

В ноябре мы продолжаем следить за своей красотой и здоровьем. Календарь красоты и здоровья на ноябрь 2022 года поможет выбрать наиболее благоприятные даты для лечения и ухода.

Лунный календарь красоты на ноябрь 2022 года, благоприятные дни

Благоприятными днями для стрижки, окрашивания и других процедур в ноябре считаются 1, 5, 16, 21 и 29 числа. В эти дни вы останетесь довольны результатом похода к парикмахеру, а также это хорошо скажется на качестве и росте волос в будущем. Особенно благоприятными будут 7, 8, 15, 26, 28 ноября.





Неблагоприятные дни

Неблагоприятными днями в ноябре являются 4, 11, 20 числа. В эти даты мало того, что результат стрижки, окрашивания и прочих процедур может вас огорчить, так ещё и структура волос ощутимо пострадает от любого воздействия на них. Особенно неудачным днём для посещения парикмахера будет 13 ноября.

Нейтральные дни

В ноябре этого года преобладают нейтральные дни. Результат и качество волос в это время будут зависеть от тех или иных факторов. Одни процедуры могут пройти успешно, а другие наоборот. Нейтральными считаются 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27 и 30 ноября.

Лунный календарь здоровья на ноябрь 2022

Благоприятные дни для удаления пигментных пятен, бородавок: 10-23.

Благоприятные дни для начала похудения: 1-7, 25-30

Массаж и процедуры от целлюлита: 1-6-25-30.

Для хирургических операций: 2, 4, 6, 7, 12-14, 17, 19, 21, 27, 29.

Удаление зубов: 2, 3, 22-24, 29, 30.

Лечение зубов: 1-3, 7, 10, 11, 21-30

Лунный календарь красоты и здоровья по каждому дню ноября 2022 года

1 ноября, вторник, 7-8 лунный день. Луна в фазе первой четверти в Водолее.

Прекрасный день для любых манипуляций с волосами. С большой долей вероятности и результат вам понравится, и на здоровье локонов это никак не отразится. Удачнее всего будут смелые эксперименты с прической.

2 ноября, среда, 8 лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Лучше избегать кардинальной смены прически. Однако подровнять кончики для лучшего роста волос можно. Делать окрашивание стоит исключительно натуральными красителями.

3 ноября, четверг, 9 лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Стрижка поможет ускорить рост волос. Но если ваша цель сохранить новую прическу как можно дольше, то лучше перенести ее, так как в противном случае волосы будут расти как на дрожжах. Окрашивание рекомендуется делать только в натуральный цвет.

4 ноября, пятница, 10 лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Сочетание 10 лунного дня с растущей Луной в Рыбах считается неудачным периодом для всевозможного воздействия на волосы. Есть вероятность получить такие проблемы, как перхоть, повреждение структуры и качества локонов, непослушность волос и даже проблемы со здоровьем. Да и результат, скорее всего, не оправдает ваших ожиданий.

5 ноября, суббота, 11 лунный день. Растущая Луна в Овне.

Луна в знаке Овна не оказывает особое влияние на стрижку и окрашивание, но сочетание растущей Луны, 11 лунных суток и этого дня недели считается благоприятным. Результат вас порадует, улучшится качество и рост волос. Более того, это добавит вам здоровья и уверенность в себе. Но не стоит сильно экспериментировать с длиной. Окрашивание и прочие процедуры пройдут успешно.

6 ноября, воскресенье, 12 лунный день. Растущая Луна в Овне.

Сочетание 12 лунного дня с растущей Луной в Овне в воскресенье считается нейтральным. Стрижку в этот день лучше отложить, так как это может испортить качество волос и ухудшить ваше общее самочувствие, причем не на один день. А вот окрашивание и укрепляющие процедуры проводить можно.

7 ноября, понедельник, 13 лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Максимально благоприятный день для манипуляций с волосами. Любая стрижка улучшит качество волос и здоровье, и даже поможет в решении финансовых вопросов. После смены прически вы почувствуете прилив сил и энергии, а негатив и плохие мысли покинут вас. Окрашивание никак не отразится на здоровье волос, а вот результат вас порадует. Локоны скажут вам спасибо за укрепляющие и оздоровительные процедуры.

8 ноября, вторник, 14 данный день. Полная Луна в Тельце.

Стрижка и окрашивание в этот день благоприятно повлияют на рост и здоровье ваших волос. Однако лучше придерживаться естественных причесок. Укрепляющие процедуры пройдут максимально успешно. После посещения парикмахера вы можете почувствовать прилив сил и энергии.

9 ноября, среда, 15 лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Стрижка в этот день негативно не отразится на здоровье волос, однако на ваше самочувствие все же повлияет. После нее будут расти гораздо медленнее, но укрепятся корни. Окрашивание пройдет удачно. Завивать волосы в этот день не рекомендуется. Для привлечения сил и энергии лучше держать локоны прямыми. Любой уход значительно улучшит их здоровье.

10 ноября, четверг, 16 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Стрижка в этот день замедлит рост волос, также они могут стать непослушными и начать виться. Кроме того, это негативно отразится на вашем самочувствии. Окрашивание натуральными красителями в этот день благоприятно скажется как на внешности, так и на самооценке.

11 ноября, пятница, 17 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

После стрижки в этот день волосы будут расти медленно, станут непослушными и начнут виться. Окрашивание волос может не оправдать ваши ожидания, как и любые другие манипуляции с волосами. Организм в этот период будто отторгает всё инородное.

12 ноября, суббота, 18 лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Стрижка и любые другие манипуляции с волосами в этот день замедлят их рост. Если целью новой причёски является ее долгое ношение, то можно рискнуть. Однако стоит учитывать, что Луна в Раке может оказать негативное влияние на волосы и ваши отношения с близкими. Есть большой риск, что после процедур волосы станут непослушными.

13 ноября, воскресенье, 19 лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Стрижка и любое механическое воздействие на волосы в этот день крайне не рекомендуются. Как минимум вы будете недовольны результатом, испортится качество волос. Вероятно даже ухудшение отношений с родными, что отразится на вашем здоровье. Окрашивание и прочие манипуляции также следует отложить на другой день.

14 ноября, понедельник, 20 лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Несмотря на то, что стрижка в понедельник помогает избавиться от негативных эмоций и улучшить настроение, смена причёски в период убывающей Луны в Раке может ухудшить отношения в семье. Также волосы с большой долей вероятности станут непослушными и начнут виться.

15 ноября, вторник, 21 лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Если вы хотите добиться долговременного результата, то это прекрасный день для любых манипуляций с волосами. Стрижка замедлит их рост, однако результатом вы останетесь довольны — на здоровье ваших локонов это никак не отразится. Также за счет стрижки вы улучшите самочувствие, самооценку и своё эмоциональное состояние. Окрашивание и прочие манипуляции в этот день тоже приветствуются.

16 ноября, среда, 22 лунный день. Луна в фазе третьей четверти во Льве.

Смена прически особо не скажется на здоровье волос, а вот ваше самочувствие может улучшиться. К тому же локоны станут гуще, и результатом вы останетесь довольны. То же самое касается и любых других манипуляций с волосами. Стрижка в этот день может положительно повлиять на отношения с окружающими.

17 ноября, четверг, 23 лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Стрижка в этот день поможет дольше сохранять новую прическу, однако может негативно повлиять на вашу удачу — возрастет риск неожиданных неприятностей. Окрашивание лучше делать натуральными красителями. А если вас покрасит близкий человек, то это улучшит ваше эмоциональное состояние и привлечет успех в насущных делах. Этот период хорошо подходит для закрашивания седины.

18 ноября, пятница, 24 лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Новая прическа в этот день сохранится надолго и благоприятно повлияет на здоровье ваших волос, а также на общее самочувствие и общение с окружающими. Однако изменение цвета и другие процедуры могут не оправдать ваши ожидания. Окрашивание в светлые тона на 24 лунный день поможет вам выделиться в глазах руководства.

19 ноября, суббота, 25 лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Убывающая Луна в Деве говорит о том, что стрижка, окрашивание и прочие манипуляции в этот день не отразятся негативно на здоровье и состоянии ваших волос, а также сохранятся надолго. Однако 25 лунный день сулит неприятности: есть большой риск после смены прически нарваться на недопонимания и конфликты, что ухудшит ваше настроение.

20 ноября, воскресенье, 26 лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Крайне не рекомендуется посещать парикмахера в этот день. Любые манипуляции с локонами могут негативно сказаться не только на качестве волос и результате, но и на вашей жизни. Можно сделать укрепляющую маску для волос, но не более.

21 ноября, понедельник, 27 лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Сочетание понедельника и 27-х лунных суток коренным образом влияют на результат посещения парикмахера в период убывающей Луны в Весах. Этот день считается благоприятным как для стрижки, так и для других манипуляций с волосами. Стрижка положительно скажется на качестве локонов и замедлит их рост. К тому же, за счёт смены прически вы станете увереннее в себе. Результатом окрашивания вы останетесь довольны. Кроме того, это притянет энергию и финансы.

22 ноября — вторник, 28 лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижку в этот день делать не стоит: она может сильно повлиять на качество волос, ваше общее самочувствие и даже продолжительность жизни. А вот окрашивание и укрепляющие процедуры в этот день положительно скажутся как на волосах, так и на вашей жизни и самооценке.

23 ноября — среда, 29 лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Если ваши волосы тонкие и слабые, или вы хотите подольше сохранить прическу и увеличить объем волос, то стрижка в эти лунные сутки допустима. В других случаях ее следует отложить. Окрашивание также рекомендуется перенести на другой день. Лучшим вариантом будет подлечить или укрепить локоны различными процедурами.

24 ноября — четверг, 2 лунный день. Новая Луна в Стрельце.

Стрижка в этот день поможет быстрому росту волос, однако они могут стать непослушными. Также это может отразиться на вашем здоровье. Окрашивание даст положительный результат только в том случае, если вы отдадите предпочтение натуральным краскам и подберёте хорошего специалиста.

25 ноября — пятница, 3 лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Локоны после стрижки в этот день будут отрастать очень быстро, но вот результат может вас не порадовать. Волосы с большой долей вероятности станут непослушными, однако смена причёски может помочь в привлечении жизненной энергии и финансов. Окрашивание и прочие процедуры могут не оправдать ожиданий, но при этом смена цвета волос притянет успех в вашу жизнь.

26 ноября — суббота, 4 лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Стрижка в этот день благоприятно влияет как на рост, так и на качество волос: они станут меньше сечься. Кроме того, новая причёска привлечет энергию, финансы и успех. Результатом окрашивания и других манипуляций с волосами в этот день вы останетесь довольны, и на их здоровье это никак не отразится.

27 ноября — воскресенье, 4 лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Стрижку в этот день делать не рекомендуется. Волосы отрастут быстро, но станут непослушными, в результате чего ваши планы могут резко сорваться. А вот окрашивание пройдет благоприятно: оно не отразится на здоровье волос, и результатом вы останетесь довольны.

28 ноября — понедельник, 5 лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Стрижка в этот день поможет усилить рост волос, улучшить их качество и привлечь энергию и успех. Окрашивание и любые манипуляции с волосами не отразятся на здоровье локонов. К тому же результат вам понравится, а ваша самооценка повысится.

29 ноября — вторник, 6 лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Волосы после стрижки в этот день начнут довольно быстро расти, и в целом новой прической вы будете довольны. Кроме того, вы имеете все шансы привлечь успех в финансовой и любовной сферах за счет смены имиджа. Окрашивание локонов в этот день не отразится на их здоровье, но вот результат может не оправдать ожиданий.

30 ноября — среда, 7 лунный день. Луна в фазе первого четверти в Рыбах.

Стрижка и любые другие манипуляции не нанесут особого вреда волосам и вашему самочувствию. Результатом, скорее всего, вы останетесь довольны. Но все же могут возникнуть проблемы с кожей головы, есть вероятность появления перхоти.