. Ксения Собчак спрятала от полиции своих сотрудников за рубежом

Ведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что вывезла неарестованных сотрудников за границу. Журналистка и владелица телеграм-каналов Ксения Собчак доказала, что пытается обезопасить работающих на нее людей. Ксения Собчак в телеграм-канале ответила на обвинения в том, что она часто подставляет людей. И даже не готова прикрывать тех, кто работает на нее и оказывается под ударом. Речь идет о недавно возбужденном уголовном деле о вымогательстве, подозреваемыми по которому проходят два сотрудника Ксении Собчак. Сама Ксения Анатольевна, узнав о таком развитии событий, сбежала за границу, но через некоторое время, вероятно, получив некие гарантии безопасности, она вернулась в Россию.Ксению Собчак после этого фактически обвинили в предательстве. Ведь ее сотрудники сейчас находятся под следствием и сидят в СИЗО. Однако Собчак сообщила, что остальную команду телеграм-канала, названия которого она не называет, она сумела отправить за границу. Временно. «Как только у меня начались обыски — вся команда телеграма была временно релоцирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится. Но конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным. Потому что наша общая позиция остается прежней: чтобы помогать людям в России — надо работать в России», - написала Ксения Собчак.