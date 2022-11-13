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Кто родился 13 ноября

Кто родился 13 ноября

Людмила Николаевна Скаковская, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Работала учителем в средних школах г. Тверь. С 2002 года — в Тверском государственном университет: декан филологического факультета, проректор, первый проректор вуза. В ноябре 2020 года Людмила Скаковская была избрана ректором университета.

С сентября 2021 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Тверской области.

Сергей Николаевич Рябухин (68 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Возглавлял Законодательное собрание Ульяновской области. Являлся членом Совета Федерации от законодательного органа Ульяновской области. На посту аудитора Счетной палаты РФ курировал контроль расходов федерального бюджета на промышленность, энергетику, строительство, дорожное хозяйство и транспорт.

С сентября 2013 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Ульяновской области.

А ещё в этот день родились:

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (69 лет), президент Мексики. Занимал пост главы правительства (мэра) Мехико. Возглавлял национальный совет Движения национального возрождения («Морена»). С 2015 года является лидером партии «Морена».

В июле 2018 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор, с большим отрывом обойдя своих соперников, одержал победу на выборах президента Мексики. 1 декабря официально вступил в должность.

Сергей Николаевич Рязанский (48 лет), российский космонавт. Герой Российской Федерации. Работал в Государственном научном центре РФ Институте медико-биологических проблем РАН. Принимал участие в проекте «Марс-500» в качестве командира экипажа Марс105.

В 2003 году Сергей Рязанский был зачислен в отряд космонавтов. Совершил два космических полета общей продолжительностью 304 суток 23 часа 22 минуты, в ходе которых выполнил 4 выхода в открытый космос (27 часов 35 минут). Он — первый в мире ученый — командир космического корабля.

Сергей Рязанский также является председателем Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Входит в состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства «РУСАДА».

Елена Октябревна Цыплакова, российская актриса и режиссёр. Народная артистка РФ. В кино дебютировала в 1974 году в картине Динары Асановой «Не болит голова у дятла». Всего актриса снялась в более 50 фильмах. Среди них, «Д’Артаньян и три мушкетера», «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы», «Мы из джаза», «Ключ без права передачи», «Гардемарины, вперед!».

В 1988 году Елена Цыплакова сняла свой первый фильм — «Гражданин убегающий». Её картина «Камышовый рай» была удостоена приза за лучшую режиссёрскую работу на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в 1990 году. Елена Цыплакова сняла более 10 фильмов и сериалов.

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По материалам: pnp.ru

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