. Лера Кудрявцева похвасталась, что записала 4-летнюю дочку в библиотеку

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась фото дочери Маши, которая, как оказалось, любит читать. Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет несколько передач, а также часто становится ведущей праздничных концертов. В 51 год блондинка следит за фигурой и зачастую предстает на публике в женственных нарядах. Поклонники с трудом верят, что она уже стала бабушкой. У нее растет внук Лев. Мальчик родился у ее сына Жана. Этой осенью у Леры особенно много съемок. Она накануне стала ведущей концерта в Кремле, где щегольнула в юбке макси на подтяжках. А вот выходные телеведущая предпочитает посвящать семье. Лера Кудрявцева рано начала приобщать четырехлетнюю наследницу к чтению. Мария уже второй год ходит в престижный садик, где даже учит английский язык. На этот раз телеведущая привезла кроху в библиотеку. Девочка была облачена в комбинезон горчичного цвета на молнии. Лера запечатлела ее с книжками в руках.«Записались в библиотеку», – с гордостью сообщила она. Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Кудрявцевой. Многие отмечают, что она очень похожа на свою маму. «Ой, как она выросла», «Уже читает? Какая молодец», «Такой сладкий ребенок», «Машка будет покорять сердца», «Как классно, что ей нравятся книжки», «Лера, как это классно», — высказались пользователи Сети.