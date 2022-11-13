. Лера Кудрявцева публично унизила артиста
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Лера Кудрявцева публично унизила артиста

Лера Кудрявцева публично унизила артиста
Ведущая Лера Кудрявцева осталась недовольно выступлением певца. Телеведущая осталась недовольна выступлением 75-летнего Вячеслава Малежика на шоу «Суперстар! Возвращение». 75-летний вокалист и автор песен Вячеслав Малежик вернулся на сцену. Он стал участником третьего сезона шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». Во второй программе проекта, которая вышла в эфир в это воскресенье, 13 ноября, Вячеслав Малежик исполнил песню «Я милого узнаю по походке».
Первой выступление мэтра оценивала член жюри шоу, телеведущая Лера Кудрявцева. Называя Малежика «Дядя Слава», она призналась, что разочарована. «Дядя Слава, вот смотрите, какая у нас петрушка произошла. Вы меня не удивили. Песню «Я милого узнаю по походке» для вас спеть, как дышать. Но то есть, вы ее спели, как все свои песни. Понятно, что это было талантливо, но я не удивилась: «Вау, дядя Слава так может!» Ну то есть, я и так знала, что вы так поете. Извините», - высказалась Лера Кудрявцева.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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