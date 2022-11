. Little Big без концертов требуют с организаторов огромные деньги

Little Big просит космические деньги за свое выступление. После отъезда из России дела у Little Big, одной из самых популярных групп нашей страны, идут не очень. Поэтому они очень ждут новых выступлений. Илья Прусикин и Соня Таюрская перебрались в США в поисках лучшей жизни, когда открыто выступили против политических событий, происходящих в мире. Но выяснилось — в США их особо не ждут. А платить за дорогостоящий особняк на голливудских холмах нужно. Они и сами признаются, денег не хватает, поэтому отправились выступать вдвоем — уже прошло несколько концертов в Европе, а вот шоу в Казахстане отменили. Сначала появились слухи, что это все из-за властей страны, но позже информацию опровергли, сообщив, что группа сама отказалась от концерта. Теперь же Little Big и вовсе обещают воссоединиться вместе — два других участника Лиссов и Макаров приедут из Петербурга, а Прусикин и Таюрская прилетят из США в любую точку мира за 7 миллионов рублей (или 100 тысяч долларов). Есть одно «но» — это не должна быть Россия. Ранее за свое выступление они просили около 10 миллионов, а корпоратив обходился в 15. Стандартный набор для рок-звезд включает два представительских «майбаха», а также различных вкусностей на всю команду (среди многообразия сыров, прохладительных напитков отдельно выделяют сливочное масло!). Какой же концерт без выпивки — перед шоу необходимо взбодриться 12-летнем виски или текилой. Участники Little Big еще и весьма экономные люди. Так, когда организаторы заказывают им билеты, то обязательно должны внести в них данные карточки «Аэрофлот бонус» — чтобы туда были зачислены мили. К тому же у рокеров не так много времени, поэтому если где-то опоздает водитель, то каждые 5 минут ожидания влетят организаторам в 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канала Mash.