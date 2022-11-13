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Little Big остались без концертов в Казахстане

Little Big остались без концертов в Казахстане
Некогда популярная группа может остаться совсем без денег. Еще недавно группа Little Big покинула Россию, громко хлопнув дверью. Илья Прусикин и Софья Таюрская объявили, что перебрались в Лос-Анджелес. А позднее отменили гастрольный тур по стране. Однако иностранная публика оказалась не так благосклонна к экстравагантным артистам. За рубежом певцы все еще дают концерты, но желающих посетить выступления группы не так много. 37-летний Прусикин признавался, что заработанных денег едва хватает на жизнь. «Мне говорят: «Ты не высылаешь деньги на помощь». У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то… Или мне отдать свою жизнь?!» — возмущался он. Видимо, надеясь на лояльность публики в Европе и бывших советских республиках, Little Big отправилась в небольшой гастрольный тур. Артисты планировали посетить Германию, Чехию, Польшу, Швейцарию, Израиль и Казахстан. Вот только в Астане и Алма-Ате им оказались не рады. Музыканты не прошли проверку властей. Концерты, запланированные на 14 и 15 ноября, отменили. В кассах фанатам порекомендовали не надеяться на перенос выступления и сдать билеты. А поклонники, которые еще не обзавелись пропуском на концерт Little Big, так и не смогли его купить. Переезд оказался далеко не безоблачным не только для солиста группы. Таюрская переживает из-за кардинальных изменений в ее жизни. «Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего!  Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами», — говорила она в одном из интервью. Артисты все же не оставляют надежд однажды вернуться в Россию и снова собирать залы. Правда, по мнению Ильи, случится это не скоро: лет через 15-20. «Сейчас из нас сделали врагов народа, люди называют предателями, потому что мы даем интервью», — сокрушается Прусикин.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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