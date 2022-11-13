. Лолита Милявская призналась, что вышла замуж давно

Певица Лолита Милявская рассказала, кому отдалась на всю жизнь. После начала СВО многие артисты заняли определенную позицию. Кто-то решил разорвать контакты с Россией. Другие, наоборот, поддерживают нашу страну всеми силами. Лолита долгое время отмалчивалась и, наконец, поделилась своими мыслями. Громкое заявление 59-летней Лолиты Милявской прозвучало в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ. Певица рассказала, что не хочет жить в месте, где нужно искать лояльных к ней людей, готовых улыбнуться в ответ. «Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», — улыбнулась она.Оказалось, что экс-участница кабаре-дуэт «Академия» скрывала отношение к международной политической повестке не просто так. Она боялась за родственников, оставшихся в Киеве. Сейчас ей удалось окольными путями привезти их в Москву. Когда опасность миновала, Милявская поделилась своим отношением к нынешнему управленцу Украины. «Я была влюблена в Зеленского, как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», — заключила артистка. К слову, в Киеве маме Лолиты пришлось непросто. Еще летом стало известно, что на Аллу Дмитриевну напал один из националистов за разговор на русском языке. Он подошел сзади и ударил пожилую женщину по голове. Пенсионерка упала, стукнулась головой о бордюр. Это вызвало микроинсульт.