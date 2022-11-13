. Лолита Милявская призналась, что вышла замуж давно
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Лолита Милявская призналась, что вышла замуж давно

Лолита Милявская призналась, что вышла замуж давно
Певица Лолита Милявская рассказала, кому отдалась на всю жизнь. После начала СВО многие артисты заняли определенную позицию. Кто-то решил разорвать контакты с Россией. Другие, наоборот, поддерживают нашу страну всеми силами. Лолита долгое время отмалчивалась и, наконец, поделилась своими мыслями. Громкое заявление 59-летней Лолиты Милявской прозвучало в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ. Певица рассказала, что не хочет жить в месте, где нужно искать лояльных к ней людей, готовых улыбнуться в ответ. «Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», — улыбнулась она.
Оказалось, что экс-участница кабаре-дуэт «Академия» скрывала отношение к международной политической повестке не просто так. Она боялась за родственников, оставшихся в Киеве. Сейчас ей удалось окольными путями привезти их в Москву. Когда опасность миновала, Милявская поделилась своим отношением к нынешнему управленцу Украины. «Я была влюблена в Зеленского, как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», — заключила артистка. К слову, в Киеве маме Лолиты пришлось непросто. Еще летом стало известно, что на Аллу Дмитриевну напал один из националистов за разговор на русском языке. Он подошел сзади и ударил пожилую женщину по голове. Пенсионерка упала, стукнулась головой о бордюр. Это вызвало микроинсульт.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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