. Лысого Сергея Горобченко не узнать
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Лысого Сергея Горобченко не узнать

Лысого Сергея Горобченко не узнать
Актер Сергей Горобченко сбрил свою пышную шевелюру. Артисту пришлось попрощаться с роскошной белокурой шевелюрой. Харизматичного артиста Сергея Горобченко российский зритель запомнил еще со времен «Бумера», где он снялся с роскошной белокурой шевелюрой. Увы, но в настоящий момент актер распрощался с ней полностью. Вместо волос на голове Горобченко красуется стопроцентно нагиевская лысина, без намека на прическу.
Как рассказал Горобченко, резкая смена имиджа – мера вынужденная, он стал лысеть. Бороться с этой особенностью радикальными методами артист не пожелал и просто отрезал все лишнее «Я 15 лет живу в состоянии редеющей головы. Принял такое решение и как будто груз с плеч сбросил, мне стало легче», - заявил он журналистам канала НТВ шоу «Ты не поверишь!»
# Шоу-бизнес Горобченко Сергей
По материалам: z-aya

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