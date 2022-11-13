. Лысого Сергея Горобченко не узнать

Актер Сергей Горобченко сбрил свою пышную шевелюру. Артисту пришлось попрощаться с роскошной белокурой шевелюрой. Харизматичного артиста Сергея Горобченко российский зритель запомнил еще со времен «Бумера», где он снялся с роскошной белокурой шевелюрой. Увы, но в настоящий момент актер распрощался с ней полностью. Вместо волос на голове Горобченко красуется стопроцентно нагиевская лысина, без намека на прическу.Как рассказал Горобченко, резкая смена имиджа – мера вынужденная, он стал лысеть. Бороться с этой особенностью радикальными методами артист не пожелал и просто отрезал все лишнее «Я 15 лет живу в состоянии редеющей головы. Принял такое решение и как будто груз с плеч сбросил, мне стало легче», - заявил он журналистам канала НТВ шоу «Ты не поверишь!»