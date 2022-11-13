. Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой

Стали известны доходы артиста Максима Галкина. В России юморист получал огромные деньги. После переезда за границу Максим Галкин* не забросил карьеру и стал активно гастролировать. Шоумен начал тур с Израиля, а продолжил в Прибалтике, Океании и США. Если в Москве юморист мог выступать в «Крокус Сити Холле», вместимостью 6200 человек, и региональных филармониях, вместимостью порядка 1000 человек, то за границей он собирает куда более скромные залы.Например, по информации РИА Новости, на 3 марта запланирован его концерт в Далласе в Granville Arts Center. Площадка рассчитана на 720 мест, а стоимость билетов варьируется в пределах 95-185 долларов (5,8-11,3 тысячи рублей). Естественно, Галкин не получит весь доход от продаж. Его гонорар точно неизвестен, однако в любом случае, финансовые потери артиста довольно велики. За рубежом у него нет корпоративов, рекламы и телевизионных проектов, которые обычно составляют большую часть звездных бюджетов. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.