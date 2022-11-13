. Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой

Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Стали известны доходы артиста Максима Галкина. В России юморист получал огромные деньги. После переезда за границу Максим Галкин* не забросил карьеру и стал активно гастролировать. Шоумен начал тур с Израиля, а продолжил в Прибалтике, Океании и США. Если в Москве юморист мог выступать в «Крокус Сити Холле», вместимостью 6200 человек, и региональных филармониях, вместимостью порядка 1000 человек, то за границей он собирает куда более скромные залы.
Например, по информации РИА Новости, на 3 марта запланирован его концерт в Далласе в Granville Arts Center. Площадка рассчитана на 720 мест, а стоимость билетов варьируется в пределах 95-185 долларов (5,8-11,3 тысячи рублей). Естественно, Галкин не получит весь доход от продаж. Его гонорар точно неизвестен, однако в любом случае, финансовые потери артиста довольно велики. За рубежом у него нет корпоративов, рекламы и телевизионных проектов, которые обычно составляют большую часть звездных бюджетов. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

"Соблазнительный" контент от Мадонны
"Соблазнительный" контент от Мадонны
"У него глаз выпал": Бочкарева рассказала, как ударила головой о парту пристававшего мальчика
"У него глаз выпал": Бочкарева рассказала, как ударила
Ольга Бузова перестала быть бомжом
Ольга Бузова перестала быть бомжом
Ирина Пегова побывала на кинофестивале в Минске
Ирина Пегова побывала на кинофестивале в Минске
Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Чеченский командир назвал прибывшим на Украину добровольцам цели СВО
Чеченский командир назвал прибывшим на Украину добровольцам цели СВО
В сети появляются материалы и информация по Atomic Heart, некто заполучил билд игры
В сети появляются материалы и информация по Atomic Heart, некто
Байден заявил о намерении США активно конкурировать с Китаем
Байден заявил о намерении США активно конкурировать с Китаем
Филиппу Киркорову подсунули б/у часы за десять миллионов
Филиппу Киркорову подсунули б/у часы за десять миллионов
Эти 20+ игр выходят на Xbox на следующей неделе: 15-18 ноября + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр выходят на Xbox на следующей неделе: 15-18 ноября +
Гороскоп от Анжелы Перл на 13 ноября 2022 года: не смешивайте деловые и личные отношения
Гороскоп от Анжелы Перл на 13 ноября 2022 года: не смешивайте деловые
России предрекли сложности с поставками нефти из-за потолка цен
России предрекли сложности с поставками нефти из-за потолка цен

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Гороскоп от Василисы Володиной на 13 ноября 2022: каким знакам зодиака следует разобраться в себе
Гороскоп от Василисы Володиной на 13 ноября 2022: каким знакам
Анна Семенович получила тяжелые осложнения после ковида
Анна Семенович получила тяжелые осложнения после ковида
Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри
Россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри
Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательстве
Новый премьер Италии обвинила Макрона в предательстве

Еще по теме

Максим Галкин оставил свою супругу Аллу Пугачеву с детьми
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Максим Галкин получил отзывы за свое выступление в Израиле
Максим Галкин* снова начал зарабатывать на рекламе в России