. Максим Галкин разучился шутить, сетуют зарубежные фанаты

Артист Максим Галкин* неожиданно перестал шутить о России. Шоумен едва ли не ежедневно хвастается перед поклонниками роликами с концертов, которые проводит в городах по всей Европе. Однако, по словам политика Романа Худякова, в последнее время юморист стал разочаровывать заграничную публику. Экс-депутат отметил, что муж Аллы Пугачевой неожиданно изменил главную тему шуток.«Иностранная публика очень жалуется на новые концерты Галкина — ни одной антироссийской шутки. А они ведь пришли послушать, как он будет критиковать Россию. Что он и делал поначалу, но внезапно перестал. Теперь он рассказывает о дружбе со старыми юмористами из «Аншлага», о том, что будни эмигранта не всегда радужны. У него шуток своих, говорят, совсем не хватает. Не смешно», — высказался Худяков в соцсети. Напомним, сейчас Галкин и Пугачева живут в Израиле. Поговаривают, что супруги не собираются возвращаться в Россию. Они уже забрали документы детей из гимназии и выставили на продажу свой подмосковный замок-особняк. Элитную недвижимость оценили в один миллиард рублей. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.