. МИД Украины потребовал помешать России устроить "голодные игры"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МИД Украины потребовал помешать России устроить "голодные игры"

МИД Украины потребовал помешать России устроить "голодные игры"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) потребовал от членов организации оказать давление на Россию по зерновой сделке, передает Reuters.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что сам факт участия Москвы в продуктовой сделке не является устойчивым шагом к мирному урегулированию. Кулеба усомнился в добросовестности российских инспекторов, призвав "проверить" их.


Министр иностранных дел Украины отметил, что странам-участникам АСЕАН следует использовать все инструменты, чтобы "помешать России играть в голодные игры с миром". От переговоров украинская сторона, однако, отказывается: в Киеве считают, что РФ пока к ним не готова.

"Важно также убедиться, что российские инспекторы, которые участвуют в этой инициативе, действуют добросовестно и проверяют суда без каких-либо искусственных задержек. Я призываю всех членов АСЕАН принять все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры с миром", — подчеркнул дипломат.

Кулеба критически отнесся к позиции нескольких стран Юго-Восточной Азии, занявших нейтральную сторону в украинском конфликте и отказавшихся осуждать Москву. Такая постановка вопроса, считает глава МИД, противоречит интересам Киева.

В конце октября российская сторона публично заявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. В Минобороны России заявили, что подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Затем президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что было достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора": Россия возобновила участие в продуктовой сделке.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням, молитвы
Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням,
Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премии
Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премии
Что будет с человеком, который съест перец "Каролинский жнец" (Carolina reaper) целиком
Что будет с человеком, который съест перец "Каролинский
На запорожском направлении ведут боевые действия наемники из более 40 стран
На запорожском направлении ведут боевые действия наемники из более 40
МИД Украины потребовал помешать России устроить "голодные игры"
МИД Украины потребовал помешать России устроить "голодные
На следующей неделе в Naraka: Bladepoint из Game Pass появится новое оружие — посох
На следующей неделе в Naraka: Bladepoint из Game Pass появится новое
Земфира побирается по Европе
Земфира побирается по Европе
Директор Ксении Собчак рассказал много интересного
Директор Ксении Собчак рассказал много интересного
Лера Кудрявцева похвасталась, что записала 4-летнюю дочку в библиотеку
Лера Кудрявцева похвасталась, что записала 4-летнюю дочку в библиотеку
Неделя удачи: для каких знаков зодиака период с 14 по 20 ноября 2022 года станет счастливым
Неделя удачи: для каких знаков зодиака период с 14 по 20 ноября 2022
Освобожденный военный ДНР рассказал о питании пленных на Украине
Освобожденный военный ДНР рассказал о питании пленных на Украине
Европейской промышленности предрекли кризис из-за поставок металла
Европейской промышленности предрекли кризис из-за поставок металла

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в глобальной политике
The Nation: спецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома
Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей недели
Напоминаем: эти 6 игр удалят из Game Pass уже в начале следующей
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и
Ксения Бородина высказалась о нелегкой судьбе домохозяек
Ксения Бородина высказалась о нелегкой судьбе домохозяек

Еще по теме

Лаврову оказалась мала лаосская рубашка для саммита АСЕАН
РФ предложила АСЕАН регулярно проводить образовательные форумы
Медведев рассказал о доброжелательности Трампа
Медведев прибыл на Филиппины для участия в саммите АСЕАН