. МИД Украины потребовал помешать России устроить "голодные игры"

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) потребовал от членов организации оказать давление на Россию по зерновой сделке, передает Reuters.



Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что сам факт участия Москвы в продуктовой сделке не является устойчивым шагом к мирному урегулированию. Кулеба усомнился в добросовестности российских инспекторов, призвав "проверить" их.

Министр иностранных дел Украины отметил, что странам-участникам АСЕАН следует использовать все инструменты, чтобы "помешать России играть в голодные игры с миром". От переговоров украинская сторона, однако, отказывается: в Киеве считают, что РФ пока к ним не готова.

"Важно также убедиться, что российские инспекторы, которые участвуют в этой инициативе, действуют добросовестно и проверяют суда без каких-либо искусственных задержек. Я призываю всех членов АСЕАН принять все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры с миром", — подчеркнул дипломат.

Кулеба критически отнесся к позиции нескольких стран Юго-Восточной Азии, занявших нейтральную сторону в украинском конфликте и отказавшихся осуждать Москву. Такая постановка вопроса, считает глава МИД, противоречит интересам Киева.

В конце октября российская сторона публично заявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. В Минобороны России заявили, что подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Затем президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что было достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора": Россия возобновила участие в продуктовой сделке.

