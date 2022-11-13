. Министр Мурашко и губернатор Азаров открыли производство инновационной продукции СамГМУ

Вадим Карасев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли серийное производству инновационной продукции Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Мурашко и Азаров дали старт новому производству инновационной медицинской продукции вуза в индустриальном парке "Преображенка".

В пресс-службе уточняют, что на производственной площадке уже наладили выпуск нескольких разработок СамГМУ: мультисенсорных тренажеров для реабилитации ReviVR и ReviMotion, а также первой российской системы хирургической навигации AUTOPLAN. Отмечается, что запуск такого производства поможет закрыть потребности в навигационных хирургических системах на всей территории страны.

На площадке также расположены производственные мощности НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. На них организован выпуск имплантов для эндопротезирования из титана и циркониевой керамики. Новейшую технологию разработали специалисты университета.

По информации пресс-службы, запуск новой площадки также позволит создать в России крупносерийное производство изделий для телемедицины.

"Мне очень приятно, что Самарский государственный медицинский университет – один из 10 вузов министерства здравоохранения, который стал участником программы "Приоритет 2030" и получил дополнительный толчок для развития. И сегодня этот центр – это еще один наш вклад в развитие современной медицины. Современная медицина – это высокие технологии, которые мы реализуем в проектах "Медицинская наука для человека" в рамках поручения председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Все, что производится здесь, внедряется в практическое здравоохранение, в подготовку студентов. Это опережение – то, чем сегодня может гордиться медицина Российской Федерации, и то, в чем она может конкурировать", - сказал на открытии Мурашко.

Азаров отметил, что запуск серийного производства медицинских изделий – это огромный шаг вперед как для самого вуза, так и для Самарской области, страны в целом.

"Сначала был создан центр прорывных, инновационных технологий. Следующий шаг – инжиниринговый центр, разработка, внедрение. И теперь – серийное производство. Это огромный шаг вперед, это выстраивание технологической цепочки, производство конечного продукта, который нацелен на здоровье людей", - заявил глава региона.