. Миро показала, как Ольга Бузова выглядит на самом деле
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Миро показала, как Ольга Бузова выглядит на самом деле

Миро показала, как Ольга Бузова выглядит на самом деле
Скандальный блогер высказалась о внешности певицы и ведущей Ольге Бузовой. Лена Миро рассудила, зачем Ольга Бузова использует компьютерные маски. Блогер Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в том, что она использует компьютерную ретушь, выкладывая свои фото в Сеть. И предъявила в своем ЖЖ снимок певицы, который она считает натуральным. Миро считает, что Бузова в маске показывает публике себя такой, какой сама себя видит – с гладкой кожей, красивой, свежей. Блогер считает, что это в принципе не так уж плохо – Бузова имеет на это право.
«Накладывая на лицо и зону декольте ретушь, Бузова как бы кричит миру, какая она гладенькая, нежная, милая и по утрам выпивает стакан воды для здоровья. Мы же, когда видим фото без ретуши, все гадаем, что же она делает с самого утра, чтобы так выглядеть? Думала я и думала, но так и не пришла к однозначному выводу, нужно ли Бузовой использовать фоторедакторы», - рассудила Лена Миро.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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