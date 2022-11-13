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Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения

Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках встречи министров G20 заявил об укреплении готовности глобальной архитектуры здравоохранения, пишет "Российская газета".

Мурашко в формате видеосвязи принял участие в заседании Совета министров финансов и здравоохранения стран "Группы двадцати", которая проходит в эти дни на в Индонезии на острове Бали.


Во встрече также участвовал министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе выступлений участники заседания приветствовали создание глобального фонда реагирования на пандемии на площадке Всемирного банка.

Михаил Мурашко отметил, что Россия поддерживает предложение "Группы двадцати" о продлении мандата Рабочей целевой группы по вопросам повышения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. В качестве одной из основных задач рабочей группы министр назвал укрепление сотрудничества "Группы двадцати" с международными партнерами по вопросам повышения готовности и реагирования на антропонозные инфекции и обмен лучшими национальными практиками.

Российский министр подчеркнул, что, хотя пандемия продолжается, наша страна не только справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира, тем самым участвуя в укреплении глобальной архитектуры здравоохранения.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции легла тяжелым бременем на благосостояние всех государств и стала тяжелым испытанием для рядовых граждан. В этой связи важной задачей является укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения в целях своевременного ответа на опасные зоонозные инфекции с потенциалом пандемии. Такая архитектура здравоохранения должна строиться на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон. Видим ВОЗ в качестве координатора международных усилий в области здравоохранения. В то же время отмечаем, что попытки сделать глобальную архитектуру здравоохранения одноцентричной в интересах только небольшой группы государств приведут лишь к усилению неравенства в получении надлежащей медицинской помощи и ухудшению положения экономически более слабых государств», - заявил министр.

Кроме того, он отметил, что наблюдаются неблагоприятные тенденции к политизации работы профильных Советов "Группы двадцати", в частности, Совета министров здравоохранения, что "является недопустимым и нивелирует достигаемые договоренности".

"При сохранении тенденции преобладания политических вопросов над отраслевыми мы рискуем не достичь поставленные задач - укрепления глобальной архитектуры здравоохранения и достижения наивысшего уровня здоровья населения мира", - заявил глава Минздрава РФ.

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По материалам: uposters.ru

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