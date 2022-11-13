. На следующей неделе в Naraka: Bladepoint из Game Pass появится новое оружие — посох

Вадим Карасев





На следующей неделе, 16 ноября, в игре Naraka: Bladepoint подойдет к завершению текущий сезон. Разработчики уже готовят игроков к новому контенту, который вскоре появится в игре, в том числе и к совершенно новому оружию.

Авторы Naraka: Bladepoint сообщили, что в игре 17 ноября появится посох в качестве нового оружия. К скорому обновлению разработчики представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже. В нем рассказывается, что разработчики записывали движения посохом с шаолиньского монаха, которого для этого специально пригласили в студию. В конце ролика можно видеть, как будет выглядеть геймплей с посохом в Naraka: Bladepoint.

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Напомним, игра Naraka: Bladepoint доступна в подписке Game Pass на Xbox Series X | S и PC. В декабре она должна появиться и на Xbox One.