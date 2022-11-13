. На туристической улице в центре Стамбула произошел взрыв
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На туристической улице в центре Стамбула произошел взрыв

На туристической улице в центре Стамбула произошел взрыв

На пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв, пишет со ссылкой на турецкий телеканал TRT ТАСС.

В результате взрыва есть раненые, по данным телеканала CNN, речь идет об 11 пострадавших. Причина происшествия пока неизвестна. Очевидцы утверждают, что взрыв совершил террорист-смертник. Район оцепили силы безопасности.

Истикляль — одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле. На ней находится исторический трамвай красного цвета, популярный у туристов. На улице располагаются генеральные консульства некоторых европейских стран, в том числе России.


# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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