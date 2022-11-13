. На запорожском направлении ведут боевые действия наемники из более 40 стран

Наемники из более чем 40 стран принимают участие в боевых действиях на запорожском направлении, большинство из них прибыли из Польши — их насчитывается 5 тысяч. Об этом сообщил 12 ноября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Также среди наемников есть граждане Японии, Австралии, Канады, Франции и выходцы из испаноговорящих стран, отметил Рогов.

«Количество стран растет. Неделю назад мы говорили о 34 подтвержденных странах, то сейчас свыше 40 стран, откуда представлены наемники», — сказал он ТАСС.



По его словам, силы наемников четко поделены «по зонам ответственности», «например, той же артиллерией, сложными комплексами реактивных систем залпового огня заведуют прежде всего поляки, командирами расчетов являются польские офицеры». Также собеседник рассказал, что союзные войска усиливают линию обороны на запорожском направлении в условиях укрепления украинских позиций на данном участке конфликта.

Как писала «Парламентская газета», по словам Рогова, сейчас запорожское направление становится главным для ВСУ в части наступления, провокаций и прощупывания линии обороны российских войск.