. Народный праздник Кузьминки, 14 ноября 2022 года, имеет много интересных примет, традиций и поверий

На протяжении многих лет 14 ноября люди отмечают народное торжество, которое называется Кузьминки. Современные верующие о существовании этого праздника не забыли. В давние времена в этот день кузнецам строго-настрого запрещалось работать.

Историческая основа праздника Кузьминки

Православные верующие в этот день чтут память двух святых, которых зовут Косма и Дамиан. Они были родными братьями. С самого рождения парни знали о Господе и рассказывали о нем всем людям, которые жили рядом. Несмотря на молодые годы, братья знали все молитвы, соблюдали пост и заповеди. В городе их очень уважали.

Когда пришло время выбирать профессию, молодые люди долго не думали. Они прекрасно понимали, что хотят помогать людям. Поэтому выбрали профессию врачей.





После учебы Косма и Дамиан сразу же приступили к работе. Они сильно удивились, что все люди, которых они лечили, исцелились. Даже те, кто был при смерти. Главным правилом братьев в работе стало одно – помогать всем, но не брать за это ничего.

Так продолжалось долго. Однажды Косма спас от смерти пожилую женщину. Та очень просила у него взять в качестве благодарности подарок. Святой не смог отказать. Он даже не представлял, что это вызовет серьезный конфликт с Дамианом. Тот очень обиделся и перестал общаться с братом.

Даже после смерти Дамиан приказал не хоронить их рядом. Крестьяне хотели выполнить последнюю волю, но в этом помешал верблюд. Он заговорил и сказал, что братьев надо похоронить рядом. Потому что Кузьма не сделал ничего плохого.

Традиции на Кузьминки, 14 октября

В давние времена кузнецы в этот день не работали. Это считалось большим грехом. Ведь крестьяне верили в то, что святые защищают всех кузнецов. По этому поводу известно много оригинальных пословиц.

В народе люди верили в существование не только домового, но и дворового. Это существо следило за порядком во дворе. Дабы он не навредил животным, хозяева готовили для него разнообразные угощения. Если же это не помогало, то людям приходилось проводить обряды.





Еще в этот день люди отмечали событие, которое получило название «братчины». Все жители деревни собирались в одном доме, где накрывали шикарный стол. Блюда приносили все жители. Однако угощения должны были быть ворованы. Все крестьяне об этом знали и делали вид, что совсем не замечают воров.

Традиционно к этому празднику в семье готовили молодые девушки, которые мечтали встретить своего будущего супруга. Потенциальные женихи благодаря угощениям могли найти не только красивую, но и хозяйственную барышню. Ведь в давние времена последний фактор был ключевым. С ленивыми никто не хотел идти под венец.

Однако в этот день существовали и другие традиции. Богатые люди обязательно в этот день делали подарок бедным родственникам. Это были куры. Такую птицу люди очень берегли. Она умирала своей жизнью. В народе верили, что она несет лечебные яйца.

Приметы на Кузьминки, 14 ноября





Поверья на праздник Кузьминки

На улице стукнет сильный мороз, если петух прячет одну ногу. В этот день зима начинает приходить к власти. На следующий день не стоит ждать солнечной погоды, если к вечеру мороз становится слабее. Зимой будет много теплых дней, если в это время за окном прекрасная погода. В эти дни морозы утром не являются чем-то особенным. Не стоит ждать теплой зимы и хорошего урожая, если в этот день на деревьях еще есть листья. До середины января на улице будет тепло, если в этот день на дорогах встречается грязь.история Весной будет много воды, если в этот день на улице лежит снег. На улице не потеплеет, если лужи и озера покрылись льдом.





Мамы, которые купают в этот день детей, не должны выливать воду. Это стоит сделать завтра. В противном случае ребенок будет капризным и не сможет заснуть. В этот день стоит обязательно помолиться святым и попросить у них здоровья для всех членов семьи. Те люди, которые в этот день съедят сердце курицы, не будут иметь никаких проблем со здоровьем на протяжении целого месяца. Жизнь вскоре очень поменяется, если в этот день в голову пришла очень интересная идея. Хозяева не будут иметь проблем с разводом кур, если в этот день покушают блюда из их мяса. Если в этот день посмотреть в глаза человеку, которому оказали денежную помощь, то не стоит ждать ничего хорошего. Стоит ожидать хороших новостей, если в этот день в доме ночью было слышно мяуканье кошки.