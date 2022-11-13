Народный праздник Кузьминки, 14 ноября 2022 года, имеет много интересных примет, традиций и поверий
На протяжении многих лет 14 ноября люди отмечают народное торжество, которое называется Кузьминки. Современные верующие о существовании этого праздника не забыли. В давние времена в этот день кузнецам строго-настрого запрещалось работать.
Историческая основа праздника Кузьминки
Православные верующие в этот день чтут память двух святых, которых зовут Косма и Дамиан. Они были родными братьями. С самого рождения парни знали о Господе и рассказывали о нем всем людям, которые жили рядом. Несмотря на молодые годы, братья знали все молитвы, соблюдали пост и заповеди. В городе их очень уважали.
Когда пришло время выбирать профессию, молодые люди долго не думали. Они прекрасно понимали, что хотят помогать людям. Поэтому выбрали профессию врачей.
После учебы Косма и Дамиан сразу же приступили к работе. Они сильно удивились, что все люди, которых они лечили, исцелились. Даже те, кто был при смерти. Главным правилом братьев в работе стало одно – помогать всем, но не брать за это ничего.
Так продолжалось долго. Однажды Косма спас от смерти пожилую женщину. Та очень просила у него взять в качестве благодарности подарок. Святой не смог отказать. Он даже не представлял, что это вызовет серьезный конфликт с Дамианом. Тот очень обиделся и перестал общаться с братом.
Даже после смерти Дамиан приказал не хоронить их рядом. Крестьяне хотели выполнить последнюю волю, но в этом помешал верблюд. Он заговорил и сказал, что братьев надо похоронить рядом. Потому что Кузьма не сделал ничего плохого.
Традиции на Кузьминки, 14 октября
В давние времена кузнецы в этот день не работали. Это считалось большим грехом. Ведь крестьяне верили в то, что святые защищают всех кузнецов. По этому поводу известно много оригинальных пословиц.
В народе люди верили в существование не только домового, но и дворового. Это существо следило за порядком во дворе. Дабы он не навредил животным, хозяева готовили для него разнообразные угощения. Если же это не помогало, то людям приходилось проводить обряды.
Еще в этот день люди отмечали событие, которое получило название «братчины». Все жители деревни собирались в одном доме, где накрывали шикарный стол. Блюда приносили все жители. Однако угощения должны были быть ворованы. Все крестьяне об этом знали и делали вид, что совсем не замечают воров.
Традиционно к этому празднику в семье готовили молодые девушки, которые мечтали встретить своего будущего супруга. Потенциальные женихи благодаря угощениям могли найти не только красивую, но и хозяйственную барышню. Ведь в давние времена последний фактор был ключевым. С ленивыми никто не хотел идти под венец.
Однако в этот день существовали и другие традиции. Богатые люди обязательно в этот день делали подарок бедным родственникам. Это были куры. Такую птицу люди очень берегли. Она умирала своей жизнью. В народе верили, что она несет лечебные яйца.