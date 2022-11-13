. Настасья Самбурская решила не пить и не курить
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Настасья Самбурская решила не пить и не курить

Настасья Самбурская решила не пить и не курить
Актриса Настасья Самбурская призналась, почему отказалась от вредных привычек на всю жизнь. Артистка не раз рассказывала, что в своей профессии она сделала себя сама. Актриса самостоятельно добивалась успеха. А вот до того, как стать известной, пожила в довольно маргинальной среде своего родного городка. По словам звезды, в Приозерске Ленинградской области, где она родилась, многие выпивали, а родителям было не до детей, поскольку они много и тяжело работали, чтобы прокормить их. Наверное, именно поэтому звезда решила, что вредным привычкам не место в ее жизни. Теперь Настасья выбирает аскезу.
Звезда отметила, что после отказа от алкоголя в ее жизни появилось больше интересных проектов. «Я решила взять аскезу на алкоголь и сигареты на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, что не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества. И за текущий год у меня было девять ролей. Где-то один съемочный день, где-то три, где-то крупный сериал. В итоге работы стало больше, чем было»,— поделилась Самбурская в интервью Надежде Стрелец. Что касается отношений с родителями, то артистка «проработала» их с психологом и сумела простить маму и отца. Но не до конца: артистка не хочет с ними общаться: разговоры с родственниками вызывают у Самбурской лишь негативные эмоции.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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