. Настасья Самбурская восхитила фигурой в откровенном наряде

35-летняя актриса Настасья Самбурская продемонстрировала смелый наряд с голым животом и откровенным разрезом. Настасья Самбурская, как известно, тщательно следит за фигурой, не пропуская ни одной тренировки. В последнее время актриса еще больше похудела и достигла того веса, в котором была в 20-летнем возрасте. Сейчас Настасья всё чаще предпочитает дерзкие наряды, которые подчеркивают ее подтянутую фигуру. В час ночи Настасья решила похвастаться новым нарядом. Самбурская предстала в небесно-голубом платье, которое оставило обнаженным ее живот и «засветило» зону бикини.«Самое время примерить платье к отпуску», — кокетливо пояснила Настасья. Поклонники сразу же осыпали комплиментами звезду. «Невероятная красавица», «Такое платье точно подойдет не каждой», «Очень смело, она наверняка без трусиков», «Такое платье не предполагает наличия белья! Я бы так не оделась», — пишут блогеры. Недавно Настасья Самбурская откровенно заговорила о наболевшем. Звезда раскрыла причину развода с актером: он поднял на нее руку и оскорбил. В ответ актриса получила немало положительных откликов, что ее очень вдохновило. «Девочки! Спасибо вам огромное за такое количество тепла и любви, в ответ на моё интервью! Самооценка взлетела до небес😆 обнимаю каждую из вас! Спасибо, спасибо, спасибо! Мне было важно, чтобы меня поняли, услышали и поддержали. Теперь знаю, что не одна в этом мире, что со мной частичка души каждой из вас❤️», - поделилась эмоциями Настасья в своем Телеграм-канале.