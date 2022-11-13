. НАТО показательно усилили военную активность в Арктике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » НАТО показательно усилили военную активность в Арктике

НАТО показательно усилили военную активность в Арктике

НАТО показательно усилили военную активность в Арктике19fortyfive: авианосцы стран НАТО показательно сближаются с Россией в Арктике

Военно-морские силы (ВМС) США и Королевский военно-морской флот Великобритании отправляют свои авианосцы в Арктику, чтобы показать России свою обеспокоенность ее действиями в регионе. Об этом пишет издание 19fortyfive.

Страны НАТО активизируют свою деятельность в Арктике, который считается регионом низкой напряженности, поскольку Москва усилила военное присутствие в регионе. ВМС США и британский флот поэтапно развертывают свои авианосцы на севере региона, пишет издание.

Ранее в ноябре Военно-воздушные силы (ВВС) США в рамках концепции Rapid Dragon провели в Арктике испытание самолета MC-130J Commando II, в ходе которого был отработан учебный сброс палеты с крылатыми стелс-ракетами большой дальности AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

«Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — объяснил подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сергею Карякину не дали бы выиграть "Дакар" из-за гражданства России
Сергею Карякину не дали бы выиграть "Дакар" из-за
Актрису Марину Дюжеву госпитализировали
Актрису Марину Дюжеву госпитализировали
Байден слушал выступление Лаврова на Восточноазиатском саммите
Байден слушал выступление Лаврова на Восточноазиатском саммите
Авторы движка Unity показали впечатляющую демо на Xbox Series X в 4K
Авторы движка Unity показали впечатляющую демо на Xbox Series X в 4K
НАТО показательно усилили военную активность в Арктике
НАТО показательно усилили военную активность в Арктике
Когда можно посвятить время себе: лунный календарь красоты и здоровья на ноябрь 2022 года
Когда можно посвятить время себе: лунный календарь красоты и здоровья
Путин внес в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства
Путин внес в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
США разрешили Индии не следовать "потолку цен" на российскую нефть, но с одним условием
США разрешили Индии не следовать "потолку цен" на
Как ужиться под одной крышей с Девой: 5 советов астрологов
Как ужиться под одной крышей с Девой: 5 советов астрологов
Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням, молитвы
Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням,
Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премии
Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премии

Топ на сегодня

Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Ольгу Бузову заподозрили в копировании других звезд
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и Playstation
Digital Foundry провели сравнение и анализ Sonic Frontiers на Xbox и
Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и поверья этого дня
Рекомендации, что не стоит делать 13 ноября 2022 года, приметы и
Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года
Праздники России и мира, которые отмечают 13 ноября 2022 года
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19

Еще по теме

BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
НАТО усилит присутствие в Арктике из-за России
НАТО зафиксировало сильную военную группировку РФ в Арктике
Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике