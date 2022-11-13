. "Не хотят проводить без России": Олимпийский чемпион объяснил перенос Кубка мира по хоккею

Вадим Карасев

Кубок мира по хоккею перенесли с 2024-го на 2025-й год, чтобы в нем приняли участие российские спортсмены. Такое мнение в интервью "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

По словам спортсмена, в отличие от некоторых других спортивных организаций, североамериканская Национальная хоккейная лига практически не поддается влиянию внешних сил. Лига, считает Кожевников, весьма заинтересована в участии российской сборной.

"Перенос состоится из-за нас — русских. В НХЛ хотят, чтобы мы участвовали. Как проводить соревнования без сильнейших игроков? НХЛ плевать на стороннее влияние, в лиге хотят, чтобы играла сборная России, потому что имидж очень большой", — заявил двукратный олимпийский чемпион.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов согласился с мнением Кожевникова. Решение о переносе Кубка мира заслуженный спортсмен и тренер назвал правильным: международные соревнования без участия российской сборной кажутся ему неполноценными.

"У меня до последнего была надежда, что НХЛ примет положительное решение и даст возможность сборной России выступить. Понятно, что без лучших на сегодняшний день хоккеистов — российских ребят — Кубок мира будет неполноценным соревнованием. В этом плане решение о переносе главного турнира профессионального хоккея считаю правильным", — рассказал Фетисов в интервью Sport24.

Накануне Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) и сама НХЛ сообщили о переносе IV Кубка мира по хоккею, предположительно, на февраль 2025 года. Руководство лиги рассматривало несколько вариантов участия россиян в соревновании, но столкнулось с критикой европейских национальных федераций, выступающих против присутствия сборной России на турнире.

Последний розыгрыш Кубка мира прошел в 2016 году в канадском Торонто. На нем национальная команда России дошла до полуфинала, в котором уступила Канаде со счетом 3:5. В финале турнира канадцы победили объединенную сборную Европы со счетом 2:0 в серии из двух матчей.

В мае текущего года Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Кроме того, федерация отозвала право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.

Хоккеист сборной Чехии и клуба НХЛ "Аризона Койотис" Лукаш Клок также критически отнесся к отстранению российских спортсменов от чемпионата мира по хоккею. По словам Клока, дисквалификация россиян стала большой потерей для мирового хоккея.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские спортсмены везде пользуются уважением вне зависимости от санкций или геополитической ситуации. Тем не менее он признал, что текущее положение профессионалов из России крайне непредсказуемо.