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Неделя удачи: для каких знаков зодиака период с 14 по 20 ноября 2022 года станет счастливым

Неделя удачи: для каких знаков зодиака период с 14 по 20 ноября 2022 года станет счастливым

Предстоящая неделя с 14 по 20 ноября 2022 года окажется удачной для трех знаков зодиака. Людям, родившимся под созвездиями Рака, Скорпиона и Рыб, может повезти сразу в нескольких аспектах жизни. Но для этого им нужно будет приложить усилия, чтобы не упустить судьбоносный шанс.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков возможна удача в сфере финансов и развитии бизнеса. Главное, на этой неделе доверять своей интуиции и не слушать советы окружающих людей. Сейчас, как никогда, любые советы могут оказаться вредными, коллективные решения — ошибочными, а помощь друзей приведет к непредсказуемому результату.

По возможности лучше вообще исключить любые деловые встречи, совещания и обсуждение текущих дел, особенно в первой половине недели. Чтобы не спугнуть удачу, не стоит ни с кем делиться своими планами.

Неделя особенно благоприятна для тех, кому предстоит решение юридических вопросов, покупка недвижимости или оформление наследства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпиону удача будет сопутствовать в сфере любви и отношений. Представители этого знака, у которых давно накапливались семейные проблемы, наконец-то смогут с ними благополучно справиться. В этом случае не обойдется и без финансовой удачи, которая поможет их решить.

Семейным парам, находящимся в кризисе отношений, удастся найти компромисс, а возможно, даже обрести «второе дыхание» в любви.

Одиноким Скорпионам посчастливится встретить близкого по духу человека, с которым начнут развиваться серьезные отношения. А для кого-то, возможно, пришло время изменить свой семейный статус, и эта неделя станет исключительно благоприятной для заключения брака и начала счастливой семейной жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы на этой неделе смогут вздохнуть облегченно из-за того, что наконец-то закончился долгий период ожидания чуда в их жизни. Судьба может сделать вам подарок совершенно в разных сферах жизни.

Возможно, вы давно ждете встречи с любимым человеком, который находится далеко от вас, или надеетесь на излечение от серьезной болезни. Не исключено, что это будет завершение какого-то долгого судебного процесса в вашу пользу или предложение о работе, о которой вы давно мечтали.

Чтобы ощущать себя полностью счастливым, примите этот подарок с благодарностью и не сожалейте о том, что вам пришлось его долго ждать.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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