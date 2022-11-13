. Никита Михалков прошелся по Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева выразила свое презрение россиянам. Примадонна в сентябре заявила, что режиссер сильно изменился. Она припомнила его фильм «Рабы любви» и отметила, что теперь Никита Сергеевич уже далеко не тот любимый многими деятель культуры.. Михалков выдержал паузу, а теперь позволил себе выпад в сторону исполнительницы хита «Арлекино». В своей программе «Бесогон» артист завел речь о российской элите: в кадре промелькнула и Пугачева, которая сейчас с детьми находится в Израиле.Никита Сергеевич посетовал, что показ «Голубых огоньков» на телевидении в последние годы способствовал формированию неправильного представления о звездах. Михалков вспомнил, как в 1962 году на «Голубом огоньке» поздравляли с первым полетом в космос Юрия Гагарина. Тогда этот порыв казался потрясающим с точки зрения уважения к своей стране. Однако со временем это изменилось. Режиссер намекнул на Пугачеву, не называя ее имя открытым текстом. «Постепенно «Голубые огоньки» стали занимать одни и те же люди, которые, как оказалось, не любят своей страны, не принимают ее, презирают свой народ», — пояснил Михалков.