. Никита Михалков прошелся по Алле Пугачевой
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Никита Михалков прошелся по Алле Пугачевой

Никита Михалков прошелся по Алле Пугачевой
Певица Алла Пугачева выразила свое презрение россиянам. Примадонна в сентябре заявила, что режиссер сильно изменился. Она припомнила его фильм «Рабы любви» и отметила, что теперь Никита Сергеевич уже далеко не тот любимый многими деятель культуры.. Михалков выдержал паузу, а теперь позволил себе выпад в сторону исполнительницы хита «Арлекино». В своей программе «Бесогон» артист завел речь о российской элите: в кадре промелькнула и Пугачева, которая сейчас с детьми находится в Израиле.
Никита Сергеевич посетовал, что показ «Голубых огоньков» на телевидении в последние годы способствовал формированию неправильного представления о звездах. Михалков вспомнил, как в 1962 году на «Голубом огоньке» поздравляли с первым полетом в космос Юрия Гагарина. Тогда этот порыв казался потрясающим с точки зрения уважения к своей стране. Однако со временем это изменилось. Режиссер намекнул на Пугачеву, не называя ее имя открытым текстом. «Постепенно «Голубые огоньки» стали занимать одни и те же люди, которые, как оказалось, не любят своей страны, не принимают ее, презирают свой народ», — пояснил Михалков.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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