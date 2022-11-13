. Нумерологический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Числа правят миром. Их энергетика невидима, но весьма ощутима. Настало время узнать, какое число будет помогать или мешать нас в эти семье дней, как обойти стороной проблемы и какие талисманы вам в этом помогут.

Забегая немного наперед, важно отметить, что на этой неделе в нашей жизни нет места ничему лишнему. Это значит, что нужно избавиться от дурных мыслей, хлама и, конечно же, цифрового мусора. Так ваши шанс на успех в любой из сфер будут на порядок выше.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Чтобы узнать, что нас ждет в это время, важно выяснить, какое число будет за этим стоять. Для этого необходимо сложить все даты с 14 по 20, а затем прибавить к полученному результату порядковый номер месяца — то есть 11:

(14+15+16+17+18+19+20)+11=130. Складываем цифры полученного числа до тех пор, пока не получим число в диапазоне от 1 до 9. 1+3+0=13. 1+3=4.

Четверка — это число гармонии и равенства между четырьмя стихиями. Согласно астрологическом прогнозу, на этой неделе Венера и Меркурий войдут в Знак Стрельца, причем первая планета станет негативной, а вторая, наоборот, обретет силу. Четверка олицетворяет это самое замещение одной силы на другую.

В период с 14 по 20 ноября нумерологи советуют не гнаться за чем-то одним — за любовью, деньгами, авторитетом. Важно хотеть всего понемногу, причем без жадности. Вообще, пока у руля Четверка, жадность станет самым большим препятствием на пути к счастью, причем для любого из нас.

Советы нумерологов на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Это будет время, когда мы с вами должны отстаивать свое собственное мнение, но без агрессии. Старайтесь оставаться спокойными, даже если кто-то будет обвинять вас в безответственности ли других грехах.

Выражайте чувства, но только так, чтобы никто от этого не страдал и не выходил из себя. Это замечательное время для людей, которые не навязывают никому своих личных взглядов на жизнь.

Полезно будет начинать новые дела, но только в том случае, если вы сначала разберетесь со всем, что было начато ранее, но по какой-то причине не было завершено. Крайне важно не торопиться.

Нумерологи советуют не предпринимать в эти семь дней никаких действий, не взвесив сначала тщательно все «за» и «против», не обдумав последствий. Рассудительным людям Четверка принесет удачу.

Не бойтесь проводить время в раздумьях и мечтах. Главное, чтобы ваши мечты не затянули вас слишком сильно в мир грёз и не заставили остаться там надолго. Не теряйте связь с реальным миром.

Для заключения брака период с 14 по 20 ноября подходит очень хорошо. Также на этой неделе Четверка поможет создать новые отношения, перевести их на новый уровень.

Не давайте второй половинке поводов для ревности. В противном случае любовь может не просто дать трещину, а полностью разбиться о недоверие.

Это время неплохо подходит для раздачи долгов. Постарайтесь хотя бы частично погасить свои задолженности перед банком или теми, у кого вы брали деньги взаймы ранее. Брать новые кредиты и займы пока точно не стоит.

Займитесь духовным развитием в это время. Пока у руля Четверка, можно читать молитвы, медитировать, посещать церковь, синагогу, мечеть. Также очень полезно общаться с людьми, которые приносят вам радость и позитив.

Талисманы удачи на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Руна Ингуз. Это символ спокойствия, порядка и гармонии. Данная руна лучше любой другой сочетается с энергетикой Четверки, поэтому старайтесь носить с собой ее изображение. Вот как выглядит данная руна:





Из камней-талисманов стоит выделить те, которые сочетают в себе силу всех четырех стихий: малахит, яшма, горный хрусталь, алмаз. Каждый из этих минералов будет отличным помощником и защитником от бед и проблем.

Из украшений лучше отдавать предпочтение платиновым изделиям. Данный металл обладает самой «спокойной» энергетикой из всех.