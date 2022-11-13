. Офтальмолог рассказал, как сохранить зрение
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Офтальмолог рассказал, как сохранить зрение

Офтальмолог рассказал, как сохранить зрение

Международный день слепых отмечается 13 ноября. Главная цель этой даты — привлечь внимание общества к незрячим людям. По данным ВОЗ, их сегодня в мире более 40 миллионов, а 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Какие заболевания могут привести к слепоте и как вовремя распознать опасные симптомы, «Парламентской газете» рассказал заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-офтальмолог Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Депздрава Москвы Александр Трость.

К снижению зрения приводят не только офтальмологические заболевания, но и многие болезни различных органов и систем, при которых нарушается обмен веществ и кровоснабжение и возникает нехватка питательных веществ, отметил Александр Трость. Что касается именно офтальмологических патологий, то, по словам врача, ухудшение зрения чаще всего связано с такими заболеваниями, как катаракта и глаукома, распространенными у пожилых. На первом месте среди болезней по риску кардинального ухудшения зрения стоит сахарный диабет. Среди других заболеваний — гипертония, менингит, энцефалит, болезни почек, злокачественные или доброкачественные новообразования, патологии щитовидной железы и атеросклероз. Поэтому в группу риска ухудшения зрения, помимо пожилых, входят пациенты с хроническими заболеваниями и люди, имеющие наследственные факторы, отметил специалист.

Александр Трость также рассказал, при каких симптомах необходимо срочно обратиться к офтальмологу. Среди них — периодическая или постоянная боль в глазах, сухость и покраснение, помутнение, двоение в глазах, размытость, изменение цветовой чувствительности, потеря способности ясно видеть предметы, когда прямые линии кажутся волнистыми или кривыми, а также сужение области зрения, то есть пространства, видимого глазом в неподвижном состоянии.

Самая действенная профилактика заболеваний глаз — это регулярная проверка зрения у специалиста, подчеркнул офтальмолог. Причем проходить ежегодное профилактическое обследование рекомендуется, даже если жалоб на зрение нет. Особенно важно это делать людям после 40 лет, заключил врач.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.


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По материалам: pnp.ru

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