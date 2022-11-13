. Офтальмолог рассказал, как сохранить зрение

Международный день слепых отмечается 13 ноября. Главная цель этой даты — привлечь внимание общества к незрячим людям. По данным ВОЗ, их сегодня в мире более 40 миллионов, а 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Какие заболевания могут привести к слепоте и как вовремя распознать опасные симптомы, «Парламентской газете» рассказал заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-офтальмолог Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Депздрава Москвы Александр Трость.

К снижению зрения приводят не только офтальмологические заболевания, но и многие болезни различных органов и систем, при которых нарушается обмен веществ и кровоснабжение и возникает нехватка питательных веществ, отметил Александр Трость. Что касается именно офтальмологических патологий, то, по словам врача, ухудшение зрения чаще всего связано с такими заболеваниями, как катаракта и глаукома, распространенными у пожилых. На первом месте среди болезней по риску кардинального ухудшения зрения стоит сахарный диабет. Среди других заболеваний — гипертония, менингит, энцефалит, болезни почек, злокачественные или доброкачественные новообразования, патологии щитовидной железы и атеросклероз. Поэтому в группу риска ухудшения зрения, помимо пожилых, входят пациенты с хроническими заболеваниями и люди, имеющие наследственные факторы, отметил специалист.

Александр Трость также рассказал, при каких симптомах необходимо срочно обратиться к офтальмологу. Среди них — периодическая или постоянная боль в глазах, сухость и покраснение, помутнение, двоение в глазах, размытость, изменение цветовой чувствительности, потеря способности ясно видеть предметы, когда прямые линии кажутся волнистыми или кривыми, а также сужение области зрения, то есть пространства, видимого глазом в неподвижном состоянии.

Самая действенная профилактика заболеваний глаз — это регулярная проверка зрения у специалиста, подчеркнул офтальмолог. Причем проходить ежегодное профилактическое обследование рекомендуется, даже если жалоб на зрение нет. Особенно важно это делать людям после 40 лет, заключил врач.

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