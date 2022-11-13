. Олег Газманов остался без виллы за сорок миллионов

Певец Олег Газманов не может избавится от дорогих апартаментов. Музыкант приобрел апартаменты в подарок своей супруге. Его сильно беспокоит, что на кухне осталось то, что ему особенно дорого. Он готов на многое, чтобы ему доставили в Россию ценную вещь, которая является его одногодкой. Олег Газманов на протяжении восьми лет не может приехать в свою квартиру в Юрмале. Дело в том, что с 2014 года он — персона нон грата в Латвии. Певец сильно переживает, но продолжает добросовестно оплачивать коммунальные счета и налоги за ныне недоступную из-за санкций недвижимость. В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ народный артист РФ рассказал, что купил квартиру в Юрмале в качестве подарка для супруги Марины. «Она сказала: «Зачем?». И оказалась права», — отметил он. Несколько лет назад в одном из интервью артист рассказывал, что ему нравится проводить время в Латвии. «Здесь можно сесть на велосипед и проехать много километров в одну и другую стороны. Также ко мне сюда приезжают друзья поиграть в теннис. В других местах жарко, а здесь хорошо», — делился певец.По оценкам риелторов, апартаменты в Юрмале обошлись певцу в 500 тысяч евро. По сегодняшнему курсу это 30,5 миллионов рублей. Олег Михайлович рассказывал, что хотел выставить недвижимость на продажу. Однако риелторы заверили его, что так он потеряет еще больше. Дело в том, что его квартира стала дешевле в три раза с момента покупки. И даже за эту сумму, по признанию певца, никто не хочет ее покупать. При этом артист отметил, что это не самое страшное для него. Он заявил, что его сильно волнует тот факт, что на кухне заграничной квартиры стоит нераспечатанная бутылка крепкого спиртного напитка 71-летней выдержки. «Она моего года рождения. Надо будет попросить кого-нибудь из лояльных латышей привезти мне ее при случае», — сказал музыкант. При этом коллеге по цеху Газманова Валерию Сюткину в этом плане повезло чуть больше. В Юрмале у него есть одноэтажный дом. Музыкант рассказал, что успел побывать там несколько раз за этот год. Такая возможность у артиста есть потому, что зарубежная недвижимость оформлена на супругу Виолетту. Она родом из столицы Латвии. «И я как раз Юрмалу открыл по жене. Мы местные, короче, там», — добавил певец. Вместе с тем Латвия стала нынешним местом обитания для актрисы Чулпан Хаматовой. Она переехала туда весной вместе с детьми. Семья поселилась в собственном доме артистки. Уезжая из России, она была вынуждена оставить свой благотворительный фонд «Подари жизнь» и поставить перед фактом коллег по Театру Наций и «Современнику». Звезда фильма «Страна глухих» заявляла, что в ближайшее время не вернется в столицу. Известно, что она вошла в состав труппы Нового Рижского театра и участвует в его постановках.