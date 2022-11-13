. Ольга Бузова перестала быть бомжом

Ольга Бузова впервые за три года переночевала в квартире за 120 миллионов. Певица похвасталась апартаментами за 120 миллионов рублей. Теледива записала видео, где позирует на фоне роскошного интерьера. В 2019 году Ольга Бузова купила квартиру в Москве по улице Мосфильмовской. Апартаменты площадью 200 квадратных метров оцениваются в 120 миллионов рублей. Жилплощадь артистка выбирала тщательно, сменила несколько риэлторов, не оправдавших ее ожиданий. А когда наконец оформила недвижимость в собственность, начался очередной сложный процесс — ремонт. Певица продумывала все до мелочей, подбирала цвета, материалы. Сейчас отделочные работы полностью завершены, и Ольга не нарадуется новым домом. Она сняла ролик, где позирует в красном платье на фоне интерьера. «Сегодня я впервые ночевала в своей квартире. Это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом. Три года назад тут были голые стены, и я потихонечку строила квартиру мечты. Хочется обходить каждый уголок снова и снова, везде посидеть, полежать», сказала Ольга Бузова.Теплые оттенки, четкие линии, натуральные материалы, осовремененные элементы классики и лофта. Эклектичный интерьер в квартире теледивы выглядит мягко и гармонично, а золотая фурнитура и мрамор добавляют сдержанной роскоши. Бузова затянула ремонт, так как хотела, чтобы все было доведено до идеала. Теперь же осталось только добавить мебели и элементов декора для завершающих штрихов. «Впереди меня ждет еще один этап — это переезд. Но эти хлопоты такие приятные, ведь я переезжаю к себе. Первая моя квартира- я счастлива. Я горжусь собой безумно! Особенно приятно осознавать, что все это я сделала сама. Да, долго. Да, сложно. Все, кто делал ремонт, меня поймут, но все старания не напрасны. Теперь у меня есть мое гнездышко. Ура!» — сообщила 36-летняя исполнительница хита «Мало половин». Поклонники поддержали теледиву и написали ей теплые пожелания. «Поздравляю! Желаю найти огромного счастья в этой квартире, человека, который будет любить Олю»; «Вы очень трудолюбивый человек. А ваша квартира — это плоды труда и награда»; «На новом месте пусть случаются только приятные моменты», — прокомментировали пользователи Сети.