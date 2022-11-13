. Похоже, Game Pass отстает от Apple Arcade по числу подписчиков более чем в 4 раза

Вадим Карасев





Microsoft редко делится информацией о количестве подписчиков Game Pass, а последняя озвученная цифра указывала, что на сервис подписано более 25 миллионов человек. Похоже, что подписка в несколько раз отстает от лидера в сегменте игровых подписок — Apple Arcade.

В рамках интервью глава Sports Interactive Майлз Джейкобсон сообщил, что выход Football Manager на мобильных устройствах iOS в Apple Arcade позволил получить разработчикам доступ к «девятизначной аудитории». Он не уточнил число подписчиков, поскольку и сам его не знает, но сказал, что именно о таких порядках подписчиков Apple Arcade ему «говорили». Если этому верить, получается, что число подписчиков Apple Arcade превышает 100 млн пользователей.

Автор TweakTown Дерек Стрикланд привел инфографику, в которой сравнил крупные игровые сервисы-подписки, и Game Pass пока среди них находится в аутсайдерах.



