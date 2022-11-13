. Покойный Пьер Нарцисс вышел на связь
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Покойный Пьер Нарцисс вышел на связь

Покойный Пьер Нарцисс вышел на связь
Известный певец Пьер Нарцисс недавно умер.   В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» на ТНТ участники взялись за расследование смерти Пьера Нарцисса. Согласно официальным данным, артист скончался от остановки сердца после операции на почке. Однако близкие музыканта считают, что в его уходе замешана магия. Жена Пьера Валерия Калачева и его концертный директор Сергей Дворцов сталкиваются с паранормальными явлениями после гибели артиста. Лера поделилась со съемочной группой жуткой историей. Стоило ей подумать о покойном муже, как его обручальное кольцо упало на пол, покатилось и встало на ребро.  А когда они с дочерью говорили о папе, сам по себе выключился телевизор и со стены упал портрет. Калачева и Дворцов уверены, на Нарцисса могли навести порчу. «С публичного пространства некие враги делают друг другу на смерть порчаки, крадники. Много было завистников», — утверждает  Сергей. Их версии придерживается Елена Ивашина. Экстрасенс не смогла назвать имя героя, но предположила — в черном конверте фото известного музыканта. «Крутится на языке Егор Летов, но это не он. Запах не его», — сказала она. Карты раскрыли тарологу причину смерти артиста. «Работал наизнос. Он себя не жалел. К себе снисхождения не имел. Это удар по здоровью, потому что он об этом не думал вообще», — расшифровала он расклад. Экстрасенс уверена, певца сгубило сердце. По мнению таролога, проблемы со здоровьем у Пьера возникли не на пустом месте. По ее словам, работал сильный черный маг, знакомый с артистом. Ее предположения подтвердил Дворцов. «Нарцисс обращался к экстрасенсу, чтобы открывать денежные потоки на пути к успеху, славе, и тому подобное», — сказал концертный директор. Причиной могли стать и магические эксперименты самого Пьера, считает Ариэль Грант. По его словам, певец не справился со своими силами, за что его наказали. «Он оступился. Это связано либо с оплошной работой, либо с нанесением вреда невинному», — утверждает экстрасенс. О том, что шоколадный заяц увлекался магией и приворотами, заявили и другие экстрасенсы. Марат Калугин почувствовал потустороннее воздействие. Ангелина Изосимова рассказала об этом более подробно. По ее словам, погибший обращался к колдунье, чтобы вернуть супругу после развода. Плохо выполненная привязка бумерангом ударила по певцу, считает ведьма. Директор Нарцисса вспомнил, артист сам делился с ним подробностями похода к колдунам. Его жена тоже уверена, Пьер мог пойти на такой шаг. «Он предупреждал, мол, я пошлю твой купальник в Африку. Там сделают. Ты даже знать не будешь. Зачем нам лишние движения, людей напрягать? Давай сойдемся. В итоге я нашла этот купальник. Он был в конверте DHL», сказала его вдова. Влад Череватый до глубины души поразил Илья Ларионова. Во время ритуала ведущий увидел  в зеркале чернокнижника Пьера. «Я смотрю, я отражаюсь там. Потом мое лицо темнокожим становится. Взгляд немного в расфокус пошел. Как-будто на меня оттуда моим глазом смотрит Нарцисс. Я увидел даже этот широкий нос», — поделился мужчина, отойдя от шока. Однако в смерти музыканта чернокнижник никого не винит и магических воздействий не видит. По его словам, пришло время отойти в иной мир. С ним отчасти согласна Лина Джебисашвили. Она уверена, причиной гибели стали не потусторонние силы, а злоупотребление алкоголем. «Водку ничем не закусывает. Литрами. Март, апрель, май, он постоянно бухал. Он не мог остановиться вообще. Ни я, ни Лера, ничего не могли с этим сделать», сказал Сергей Дворцов. Вдова Пьера Нарцисса решила, что все экстрасенсы справились с заданием, поэтому на этой неделе ни один участник не покинул проект. Зато в белом конверте оказались сразу трое: Лина Джебисашвили, Ангелина Изосимова и Елена Ивашина. По мнению Валерии, таролог достойна оказаться в числе лучших.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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