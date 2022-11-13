. Полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника
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Полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника

Полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудникаWelt: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов одного из ее сотрудников

Полицию Берлина раскритиковали после того, как стало известно о пророссийских взглядах одного из ее сотрудников, сообщает Welt.

Отмечается, что полицейский Михаэль Бок имел доступ к секретным документам. По данным газеты, ранее сотрудник служил в подразделении берлинской полиции, расследующем политически мотивированные преступления.

Автор пишет, что правоохранителя компрометирует, в частности, совершенная в 2015 году доставка гуманитарной помощи из Берлина в Донецк и Луганск. Уточняется, что Бок не только организовал доставку, но и лично принял в ней участие.

Кроме того, полицейский принимал участие в параде Победы на Красной площади. Бок заявлял, что находился тогда «почти напротив президента РФ Владимира Путина», говорится в материале. Также отмечается, что сотрудник полиции «поддерживал контакты с ультраправыми».

В полиции Берлина сообщили, что начато дисциплинарное расследование. Сам Бок обвинения в свой адрес отвергает.

Ранее представители правящей коалиции Италии от Демократической партии потребовали отставки сенатора Вито Петрочелли с поста главы комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента за твит, который сочли пророссийским. По информации издания, депутат Европарламента Пина Пичьерино выступила с указанным призывом и заявила о намерении собрать мнения других депутатов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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