. После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов

Скандальная британская писательница - эксперт по делам королевской семьи, Колин Кэмпбелл утверждает, что принц Гарри и его супруга, американка Меган Маркл находятся на грани развода. По словам Кэмпбелл, пара якобы давно проживат в отдельных домах и сократили до минимума публичные отношения. Эксперт заявила, что Гарри выступил инициатором развода с женой, потому что «понял, кто она такая». Мол, Меган вышла замуж не по любви и лишь скрывалась за маской любящей женщины. На самом же деле она жаждала мировой славы, взяла принца в оборот и превратила в подкаблучника. С одной стороны, не доверять словам Кэмпбелл трудно: она действительно пользуется репутацией человека, близкого к королевскому двору Британии, ее книга о принцессе Диане признана лучшим исследованием биографии «народной принцессы». Фанаты принца Гарри с ликованием восприняли ее сообщение, поскольку считают, что Маркл «одна из самых ужасных и лживых женщин в истории королевской семьи».Но, с другой стороны, британские таблоиды суперскандальную весть подхватить не торопятся. С пятницы, после заявления Кэмпбелл, никакой ожидаемой трескотни по этому поводу нет. Напротив, утверждается, что пара вряд ли решится расстаться - все-таки у нее подрастают двое детей: сын Арчи и дочка Лилибет. А принц Гарри, дескать, эмоционально привязан к своей жене и на публике всегда нежно держит ее за руку. Газета The Mirror, между тем, сообщила сегодня, что 6 декабря супруги примут участие в торжественном гала-вечере в Нью-Йорке, где им будет вручена почетная премия в области прав человека. За возможность сидеть за одним столом с лауреатами (а это шесть мест) нужно выложить по 1 миллиону долларов. Говорят, все стулья уже раскуплены. Не вяжется это как-то с планами о скором разводе.