. Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР

Вадим Карасев

Отделение бизнес-объединения "Опора России" открылось в Луганской Народной Республике.

Его возглавил депутат Народного Совета ЛНР II и III созывов Денис Колесников. Об этом сообщил глава "Опоры России" Александр Калинин в своем telegram-канале.

Он рассказал, что объединение видит "своей важной задачей сделать так, чтобы малый и средний бизнес четырех новых регионов страны чувствовал себя комфортно на большом экономическом пространстве России".

Еще одно отделение открыто в ДНР, аналогичные структуры появятся в Запорожской и Херсонской областях.

"Мы видим, что у местных предпринимателей есть много вопросов по поводу встраивания в российскую экономику, налоговую систему и как настраивать работу в соответствие с нашим законодательством. Также есть большой интерес к открытию производств, торговых точек на территории прежде всего ЛНР, ДНР предпринимателями из других регионов России", – написал Калинин.

"Опора России" будет представлять интересы бизнесменов новых регионов, активно вести разъяснительную работу для бизнеса.