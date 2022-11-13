. Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
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Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР

Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР

Отделение бизнес-объединения "Опора России" открылось в Луганской Народной Республике.

Его возглавил депутат Народного Совета ЛНР II и III созывов Денис Колесников. Об этом сообщил глава "Опоры России" Александр Калинин в своем telegram-канале.


Он рассказал, что объединение видит "своей важной задачей сделать так, чтобы малый и средний бизнес четырех новых регионов страны чувствовал себя комфортно на большом экономическом пространстве России".

Еще одно отделение открыто в ДНР, аналогичные структуры появятся в Запорожской и Херсонской областях.

"Мы видим, что у местных предпринимателей есть много вопросов по поводу встраивания в российскую экономику, налоговую систему и как настраивать работу в соответствие с нашим законодательством. Также есть большой интерес к открытию производств, торговых точек на территории прежде всего ЛНР, ДНР предпринимателями из других регионов России", – написал Калинин.

"Опора России" будет представлять интересы бизнесменов новых регионов, активно вести разъяснительную работу для бизнеса.

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По материалам: uposters.ru

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