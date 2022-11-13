. Путин внес в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства

Вадим Карасев

Президент России Путин внес в Госдуму поправки о лишении приобретенного гражданства

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Угроза безопасности

Согласно одной из президентских поправок, приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны «независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий».

Отмечается, что такое решение может быть принято вне зависимости от того, когда были совершены угрожающие действия. Факт правонарушения будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

Дискредитация армии и осквернение флага

Другой поправкой президент предлагает лишать приобретенного гражданства страны за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства, новыми статьями Уголовного кодекса:

— 284.1 — «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»;

— 207.3 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»;

— 280.1 — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;

— 280.3 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Кроме того, предлагается лишать российского гражданства за надругательство над флагом и гербом страны. Это будет предусмотрено статье 329 Уголовного кодекса («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»).

Экстремизм

Согласно предложенным поправкам, приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России.

В список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства, добавлены статьи Уголовного кодекса 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 279 («Вооруженный мятеж»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Также лишать приобретенного гражданства предлагается за получение и дачу взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение, ношение, передачу и сбыт оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм.

Другие поправки

Поправки предполагают, что россияне, получившие гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом, обязаны не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Россию подать уведомление об этом.

Отдельная поправка предполагает предоставление российского гражданства ребенку в возрасте от 14 до 18 лет без нотариального заверения его подписи.

Первое чтение

Законопроект «О гражданстве России», который был внесен президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря 2021 года, Госдума приняла в первом чтении 5 апреля.

По данным пояснительных материалов, изменения, внесенные в Конституцию России по итогам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, «более остро поставили вопросы, накопившиеся за прошедшие со дня принятия указанного закона 20 лет».

Согласно документу, гражданство России может предоставляться лицам, владеющим русским языком, знающим историю страны и основы российского законодательства. Кроме того, они обязуются соблюдать Конституцию РФ и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка государства.

Также документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России. Речь в том числе идет о бывших соотечественниках — гражданах СССР и их детях, которые принимали участие в соответствующей госпрограмме, а также о лицах, имеющих близких родственников с гражданством России.