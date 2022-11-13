. Регина Тодоренко кормит крошку-сына грудью прямо на тренировках

Телеведущая Регина Тодоренко вынуждена брать с собой малыша на каток. Она, не стесняясь Авербуха, кормит Мира. Регина Тодоренко является известной телеведущей. Многие знают ее по шоу «Орел и решка». Она также снимает свои влоги. Уже несколько лет артистка появляется в составе жюри в шоу «Маска». В этом году она снималась в интересном положении. Летом звезда стала мамой во второй раз. Теперь она с мужем Владом Топаловым растит двоих сыновей. Теперь Регина успевает совмещать работу и материнство. И хоть ее маленькому сыну всего несколько месяцев, она берет его с собой на съемки. В гримерке зачастую для него есть кроватка. Примечательно, что теперь телеведущая часто предстает без макияжа и укладки. Дома она также уделяет время старшему сыну Михаилу. На этот раз Тодоренко поделилась кадрами с ледовой арены. Она приехала, чтобы отрепетировать выступление для «Ледникового периода». На трибунах молодая мама сидела с сыном, который был в пуховом комбинезоне. Прям там Регина кормила малыша. Ее не смущало, что рядом стоял Илья Авербух, который рассказывал план действий.«Катаемся и кормимся! Решаем, какой номер будем катать следующим!» – заявила звезда. Поклонники заметили, что у Регины уставший вид. Одни восхитились тем, что она не расстается с сыном, а другие посчитали неприличным то, что телеведущая кормит его на публике. К слову, после репетиции она отправилась домой. Тодоренко готовила ужин, танцевала с мужем и демонстрировала семейную идиллию.