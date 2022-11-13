. Рената Литвинова пугает европейцев своим видом

Актриса Рената Литвинова показала в каком виде ходит во Франции. Звезда фильма «Мне не больно» обожает монохром в любом его проявлении. Рената часто выбирает темные тона, которые очень ей идут. На этот раз артистка решилась на особенно дерзкий эксперимент. Литвинова показала смелый кадр. Кинодива сфотографировалась со спины, прикрыв ягодицы миниатюрной сверкающей сумочкой. Звезда выбрала облегающий комбинезон-сапоги, который казался словно ее второй кожей.Литвинова позировала на улицах Парижа. В столице Франции у нее есть свои апартаменты. Режиссер фильма «Богиня: ак я полюбила» уехала из России в конце февраля. После этого она не возвращалась на родину. «Было «маленькое чёрное платье», стало «маленькое чёрное трико на каблуках» — моя униформа, когда худая», — с юмором прокомментировала Рената. Поклонникам понравилось преображение звезды. «Нереально красивая, а фигура — просто восторг», «Отличная униформа на любой случай жизни, ничего не скажешь», «Гораздо интереснее любых черных платьев!» — пишут блогеры.