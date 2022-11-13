. Рита Дакота безумно боится быть брошенной
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Рита Дакота безумно боится быть брошенной

Рита Дакота безумно боится быть брошенной
Певица Рита Дакота поделилась своими страхами. Артистка и 34-летний Федор Белогай счастливы вместе. Клипмейкеру теперь даже принадлежит сценический псевдоним звезды, чье настоящее имя Рита Герасимович. Путь к сегодняшнему дню был непростым для бывшей жены Влада Соколовского. «Я боюсь, что он меня бросит. Я боюсь, что все будут надо мной смеяться… Я боюсь, что близкие не поддержат меня... Моя любимый человек считает, что мои увлечения личностным и духовным ростом — секта, а вся моя семья считает, что моя медитация — грех. А вдруг мы из-за этого отдалимся или расстанемся, и я останусь одна?» — перечислила свои страхи Рита.
Со всем этим она столкнулась в начале своего пути в духовность и самопознание. Рита пояснила, как смогла победить собственные страхи. Она смогла выстроить личные границы и не пытаться насильно переубедить близких встать на ее сторону. «Пример: я сегодня ем и рыбу, и мясо, а Фед вегетарианец. Стану ли я в угоду Феде на ужин есть стейк из тофу, который терпеть не могу, если он не понимает мой выбор? Не думаю. Будет ли он в угоду мне есть стейк из сёмги? Тоже нет. Мы давно донесли друг другу свои ценности», — резюмировала артистка.
# Шоу-бизнес Дакота Рита
По материалам: z-aya

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