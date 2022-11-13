. России предрекли сложности с поставками нефти из-за потолка цен

Вадим Карасев

Министр финансов США предрекла России сложности с поставками нефти из-за потолка ценСюжетСтоимость нефти:

Министр финансов США Джэнет Йеллен предрекла России сложности с поставками нефти из-за потолка цен, который будет установлен 5 декабря 2022 года. Об этом глава Минфина заявила в интервью Bloomberg.

Она отметила, что европейские санкции вынудят Москву продавать часть своей нефти по цене, установленной США и их союзниками. В противном случае, по ее мнению, Москва столкнется с прекращением некоторых поставок.

«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это, — сказала Йеллен. — По нашим оценкам, если Россия не примет установленную цену, 5 декабря произойдет некоторый спад поставок».

Ранее Йеллен заявила, что власти США не против, чтобы Индия закупала российскую нефть по стоимости выше ценового потолка. При этом в Дели не должны прибегать к услугам западных компаний. Под ними подразумеваются страхование, транспортировка и использование финансовых сервисов.