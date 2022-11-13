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Россиянам рассказали об опасных возможностях WhatsApp

Россиянам рассказали об опасных возможностях WhatsAppПрофессор Магомедов: WhatsApp имеет доступ к камере, галерее и микрофону смартфона

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) имеет немалые возможности по сбору информации о пользователе. Об опасных функциях приложения рассказал заведующий кафедрой института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в беседе с агентством «Прайм».

По словам профессора, у приложения есть доступ к номеру телефона, модели смартфона, IP-адресу, имени, фото профиля и контактам из телефонной книги. Помимо этого, у приложения есть доступ и к камере, галерее и микрофону.

Также разработчики собирают различную информацию о деятельности пользователя (настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий, время регистрации). Учитывая такой объем информации, который доступен компании, важно относиться с осторожностью, отмечает Магомедов.

«Мы не можем быть стопроцентно уверены, что WhatsApp собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку», — подчеркнул специалист.

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина оценила шансы отключения WhatsApp в России. Специалист предположила, что такое может произойти и дала рекомендации, как подготовиться к такому развитию событий. «Чтобы быть готовым к любому развитию событий, лучший совет — это использовать на регулярной основе несколько мессенджеров», — отметила она.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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