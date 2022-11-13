Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням, молитвы
Рождественский пост — это очень важный для всех православных период. Это время, когда христиане укрепляются в своей вере, очищаются от дурных мыслей, не совершают плохие поступки, отпускают все обиды, разрешают конфликты. Давайте узнаем, какие правила его сопровождают и какую пищу можно принимать в этот период.
Правила Рождественского поста 2022-2023, календарь питания по дням, когда можно есть рыбу
Рождественский пост — одно из главных событий в жизни православного человека, предназначенное для того, чтобы он посвятил время и силы своей духовной жизни, подготовился к тому, чтобы достойно встретить праздник Рождества. И большое значение в это время имеют перемены в повседневности, в том числе в питании.
Одним из главных блюд в дни поста становится каша — овсяная, гречневая, из пшеничной крупы, рисовая и не только. Но варят ее не на молоке, так как от продуктов животного происхождения, за исключением рыбы и морепродуктов, в дни поста отказываются. Разрешается есть овощи, всяческую зелень, фрукты, грибы и ягоды, а также орехи. Не исчезает со стола и хлеб, естественно, приготовленный по постным рецептам. Масло можно употреблять растительное — подсолнечное, оливковое, ореховое.
В период Рождественского поста принято отказываться не только от плохих мыслей, дурных поступков, чрезмерного веселья, но и от некоторых продуктов. Правила поста достаточно строги: верующие отказываются от мяса, яиц, молока, коровьего масла и многих других продуктов. В Рождественский пост они следуют определенному календарю питания.
- В первую половину поста, с 28 ноября по 19 декабря, каждый понедельник можно есть горячие блюда, не добавляя в них масло. Можно есть супы и различные каши. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье к горячим блюдам можно добавить морепродукты или рыбу. Среда и пятница считаются строгими днями, когда питаются скудно: едят хлеб или другую сухую пищу. Это называется сухоядение.
- В период с 20 декабря по 1 января по понедельникам, вторникам и четвергам также разрешена горячая пища без заправки маслом. Во вторник и четверг отменяется правило добавления рыбы или морепродуктов. Но в эти дни разрешается добавить к блюду масло. Сухоядение остается в среду и пятницу. Суббота и воскресенье — дни, когда можно есть рыбу, выпить немного вина, а также употреблять пищу растительного происхождения с оливковым маслом или подсолнечным.
- Со 2 по 5 января наступает самая строгая половина Рождественского поста. В эти дни идет строгое следование календарю питания. В понедельник, среду и пятницу можно употреблять не вареную пищу (сухоядение), например, различные консервации. Горячие блюда без добавления любого масла можно есть во вторник и четверг. Это вареный рис, вареники, кисель и пр. В субботу и воскресенье разрешаются горячие блюда с маслом. Например, хумус, баклажанная икра, фалафель, суп с томатами, картофель с грибами.
Какие молитвы стоит читать верянам в этот период
Как правильно молиться в Рождественский пост в 2023 году? Ежедневно, в том числе перед трапезой, нужно читать молитву «Отче наш»:
«Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас в искушение,
но избави нас от лукавого».
Можно дополнить молитву такими словами:
«Даруй мне, Господи, защиту от пресыщения и чревоугодия, позволь мне принять благостные дары Твои, дабы, вкусив их, укрепился я духом и телом и служил бы во славу Твою».
Молитва во время Рождественского поста после трапезы
«Благодарим Тебя, Христе Боже, за то, что напитал нас земными твоими благами; не избавляй же нас и от Царства Божия, но как среди учеников явился Ты, Спаситель, прииди к нам и спаси нас».
Вечерняя молитва во время Рождественского поста на каждый день
«Вечный и милостивый Боже, прости мне грехи, сотворенные мною делом, речью или мыслью. Дай, Господи, смиренной душе моей очищение от всякой скверны. Ниспошли мне, Господи, в ночи спокойный сон, дабы утром я вновь послужил пресвятому Твоему Имени. Избавь меня, Господи, от суеты и лихих помыслов. Яко есть сила и Царствие Твое, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Кроме ежедневно совершаемых в Рождественский пост молитв, старайтесь как можно чаще читать Священное Писание, в частности отрывки из Евангелия, которые звучат в разные дни поста в храмах (о том, что это за истории, можно узнать, обратившись к церковному календарю).
Какие еще молитвы читают в Рождественский пост дома? На эти дни приходятся несколько важных праздников:
- Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)
- День святителя Николая Чудотворца (19 декабря)
- День апостола Андрея Первозванного (13 декабря)
- День Варвары Мученицы (17 декабря)
- День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря) и др.
В это время православные христиане причащаются в храмах. Чтобы подготовиться к такому событию, в субботу следует читать покаянные церковные каноны, а после причастия – благодарственный канон. Также можно читать каноны, акафисты и молитвы святым.