. Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням, молитвы

Рождественский пост — это очень важный для всех православных период. Это время, когда христиане укрепляются в своей вере, очищаются от дурных мыслей, не совершают плохие поступки, отпускают все обиды, разрешают конфликты. Давайте узнаем, какие правила его сопровождают и какую пищу можно принимать в этот период.

Правила Рождественского поста 2022-2023, календарь питания по дням, когда можно есть рыбу

Рождественский пост — одно из главных событий в жизни православного человека, предназначенное для того, чтобы он посвятил время и силы своей духовной жизни, подготовился к тому, чтобы достойно встретить праздник Рождества. И большое значение в это время имеют перемены в повседневности, в том числе в питании.





Одним из главных блюд в дни поста становится каша — овсяная, гречневая, из пшеничной крупы, рисовая и не только. Но варят ее не на молоке, так как от продуктов животного происхождения, за исключением рыбы и морепродуктов, в дни поста отказываются. Разрешается есть овощи, всяческую зелень, фрукты, грибы и ягоды, а также орехи. Не исчезает со стола и хлеб, естественно, приготовленный по постным рецептам. Масло можно употреблять растительное — подсолнечное, оливковое, ореховое.

В период Рождественского поста принято отказываться не только от плохих мыслей, дурных поступков, чрезмерного веселья, но и от некоторых продуктов. Правила поста достаточно строги: верующие отказываются от мяса, яиц, молока, коровьего масла и многих других продуктов. В Рождественский пост они следуют определенному календарю питания.

В первую половину поста, с 28 ноября по 19 декабря, каждый понедельник можно есть горячие блюда, не добавляя в них масло. Можно есть супы и различные каши. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье к горячим блюдам можно добавить морепродукты или рыбу. Среда и пятница считаются строгими днями, когда питаются скудно: едят хлеб или другую сухую пищу. Это называется сухоядение.

каждый понедельник можно есть горячие блюда, не добавляя в них масло. Можно есть супы и различные каши. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье к горячим блюдам можно добавить морепродукты или рыбу. Среда и пятница считаются строгими днями, когда питаются скудно: едят хлеб или другую сухую пищу. Это называется сухоядение. В период с 20 декабря по 1 января по понедельникам, вторникам и четвергам также разрешена горячая пища без заправки маслом. Во вторник и четверг отменяется правило добавления рыбы или морепродуктов. Но в эти дни разрешается добавить к блюду масло. Сухоядение остается в среду и пятницу. Суббота и воскресенье — дни, когда можно есть рыбу, выпить немного вина, а также употреблять пищу растительного происхождения с оливковым маслом или подсолнечным.

по понедельникам, вторникам и четвергам также разрешена горячая пища без заправки маслом. Во вторник и четверг отменяется правило добавления рыбы или морепродуктов. Но в эти дни разрешается добавить к блюду масло. Сухоядение остается в среду и пятницу. Суббота и воскресенье — дни, когда можно есть рыбу, выпить немного вина, а также употреблять пищу растительного происхождения с оливковым маслом или подсолнечным. Со 2 по 5 января наступает самая строгая половина Рождественского поста. В эти дни идет строгое следование календарю питания. В понедельник, среду и пятницу можно употреблять не вареную пищу (сухоядение), например, различные консервации. Горячие блюда без добавления любого масла можно есть во вторник и четверг. Это вареный рис, вареники, кисель и пр. В субботу и воскресенье разрешаются горячие блюда с маслом. Например, хумус, баклажанная икра, фалафель, суп с томатами, картофель с грибами.

Какие молитвы стоит читать верянам в этот период

Как правильно молиться в Рождественский пост в 2023 году? Ежедневно, в том числе перед трапезой, нужно читать молитву «Отче наш»:

«Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас в искушение,

но избави нас от лукавого».

Можно дополнить молитву такими словами:

«Даруй мне, Господи, защиту от пресыщения и чревоугодия, позволь мне принять благостные дары Твои, дабы, вкусив их, укрепился я духом и телом и служил бы во славу Твою».

Молитва во время Рождественского поста после трапезы

«Благодарим Тебя, Христе Боже, за то, что напитал нас земными твоими благами; не избавляй же нас и от Царства Божия, но как среди учеников явился Ты, Спаситель, прииди к нам и спаси нас».

Вечерняя молитва во время Рождественского поста на каждый день

«Вечный и милостивый Боже, прости мне грехи, сотворенные мною делом, речью или мыслью. Дай, Господи, смиренной душе моей очищение от всякой скверны. Ниспошли мне, Господи, в ночи спокойный сон, дабы утром я вновь послужил пресвятому Твоему Имени. Избавь меня, Господи, от суеты и лихих помыслов. Яко есть сила и Царствие Твое, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Кроме ежедневно совершаемых в Рождественский пост молитв, старайтесь как можно чаще читать Священное Писание, в частности отрывки из Евангелия, которые звучат в разные дни поста в храмах (о том, что это за истории, можно узнать, обратившись к церковному календарю).

Какие еще молитвы читают в Рождественский пост дома? На эти дни приходятся несколько важных праздников:

Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)

День святителя Николая Чудотворца (19 декабря)

День апостола Андрея Первозванного (13 декабря)

День Варвары Мученицы (17 декабря)

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря) и др.

В это время православные христиане причащаются в храмах. Чтобы подготовиться к такому событию, в субботу следует читать покаянные церковные каноны, а после причастия – благодарственный канон. Также можно читать каноны, акафисты и молитвы святым.