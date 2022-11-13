. Сергею Карякину не дали бы выиграть "Дакар" из-за гражданства России

Вадим Карасев

Сергей Карякин, выигравший ралли-марафон "Дакар" в 2017 году, заявил в интервью "Матч-ТВ", что в случае допуска к участию в многодневной гонке ему бы не позволили выиграть ее из-за российского гражданства.

"Могут дать возможность участвовать в соревнованиях, но с одним условием: нужно осудить спецоперацию, выразить протест своему государству. Это кабальные меры, на которые нормальный человек не пойдет. Понятно, что выиграть тебе в такой ситуации никто не даст. Намухлюют так, чтобы русские не победили в гонке. А еще лишат флага и гимна, любой национальной идентичности".

Карякин пытался добиться отмены обязательного условия подписания документа, но ответа от Международной автомобильной федерации не дождался.

Еще в сентябре Карякин рассказал, что организаторы ралли-рейда "Дакар" отказываются допустить его к соревнованиям, пока он документально не осудит спецоперацию на Украине. Спортсмен отказался подписывать "такие бумажки", поскольку это противоречит его убеждениям. Кстати, автогонщик Константин Жильцов сменил гражданство ради возможности выступать на ралли "Дакар".