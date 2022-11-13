. Содержательное интервью с английским дедушкой
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Содержательное интервью с английским дедушкой

Казалось бы, между американцем и британцем нет особой разницы. Несмотря на то, что именно англичане основали первую колонию в Америке, сегодня это две принципиально разные страны. Даже английский язык на котором они говорят, существенно отличается как по произношению, так и по содержанию. Силу это разницы легко заметить, сравнив американца-журналиста и ворчливого, но принципиального пенсионера из Великобритании.
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По материалам: триникси

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