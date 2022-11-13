. Сотрудник Еврокомиссии хочет чтобы Call of Duty дальше выходила на «его Playstation»
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Сотрудник Еврокомиссии хочет чтобы Call of Duty дальше выходила на «его Playstation»

Сотрудник Еврокомиссии хочет чтобы Call of Duty дальше выходила на «его Playstation»


Несколько дней назад Еврокомиссия официально сообщила, что начинает углубленное расследование сделки между Microsoft и Activision Blizzard. В предварительном заключении по итогам первой фазы проверки комиссия сообщила, что переходит к углубленному расследованию из-за вероятности со стороны Microsoft «лишения права доступа к играм Activision Blizzard игроков на конкурирующих платформах», явно подразумевая Playstation.

Вчера Рикардо Кардосо (заместитель руководителя межведомственного Еврокомиссии) написал, что сейчас Комиссия работает над тем, чтобы Call of Duty была доступна на «других консолях (включая мою Playstation)»:

Комиссия работает над тем, чтобы вы по-прежнему могли играть в Call of Duty на других консолях (включая мою Playstation).

Это вызвало шквал критики в адрес Рикардо Кардосо со стороны поклонников Xbox и журналистов. Многие журналисты и игроки напомнили Кардосо, что Microsoft неоднократно заявляла, что будет и дальше выпускать игры серии Call of Duty на «его Playstation». Например, вот что написал Райан МакКэффри из IGN:

С уважением, сэр, напоминаю про публичное заявление главы Xbox по этому поводу, сделанное менее двух недель назад. Оно все еще будет на «вашей» Playstation, не волнуйтесь.

Позже Рикардо Кардосо пояснил, что он не занимается сделкой в Еврокомиссии — над этим работают представители других отделов:

Уточняю: я не занимаюсь оценкой слияния и даже не работаю в отделе, занимающемся слияниями. Как видно из моего профиля, мои комментарии носят личный характер, а не позицию Комиссии, решение которой будет принято на на основании фактов и закона.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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