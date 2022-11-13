. США разрешили Индии не следовать "потолку цен" на российскую нефть, но с одним условием

Вадим Карасев

США не станет наказывать Индию за несоблюдение "потолка цен" на нефть из России. Нью-Дели может продолжить закупать топливо по рыночной стоимости, пишет Reuters со ссылкой на Минфин США.

По словам американского министра финансов Джанет Йеллен, Индия сможет без помех приобретать российскую нефть, но при этом страна не должна пользоваться услугами западных стран для ее закупки. Под "услугами" подразумеваются страхование, транспортировка и финансовые сервисы, пояснила глава ведомства.

В США прогнозируют, что даже с собственными и китайскими танкерами, а также "теневым флотом" из судов под флагами других стран России будет "очень трудно продать всю нефть, которую она [ранее] продавала".

Источник в правительстве Индии рассказал в интервью агентству, что Нью-Дели не будет придерживаться "потолка", установленного "Большой семеркой".

"Мы сообщили об этом странам. Стабильные поставки и цены являются наиболее важными", — заявил чиновник.

13 октября министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен впервые озвучила предполагаемый потолок цены на российскую нефть: "60 с чем-то" долларов США за баррель. Ранее в США заявили, что новые санкции против России, в которые вошли ограничения цен на нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ограничения. Такие предложения Новак назвал абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы.

В сентябре Пекин отказался поддерживать инициативу. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "Большой семерке" стоит пересмотреть этот вопрос и предпринять конструктивное решение, а не наоборот. Китай и Индия являются крупнейшими потребителями российской нефти после введения санкций: за первое полугодие 2022-го года КНР импортировала 290 млн тонн топлива, Индия – 136 млн тонн.