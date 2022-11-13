. Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)

Вадим Карасев

Сейчас в ресторанной сфере заметна довольно серьезная конкуренция между заведениями. Соответственно, кафе и ресторана приходится что-то придумывать, чтобы завлечь к себе как можно больше гостей. На помощь владельцам бизнеса приходят шеф-повара, которые готовы удивлять народ. Правда, не всегда речь идет о необычных вкусовых сочетаниях, редких продуктах и изысканных блюдах. А о необычной подаче, которая частенько выглядит довольно безумно.