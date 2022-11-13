. Татьяна Брухунова бросает сына и мужа ради отдыха

Светская львица Татьяна Брухунова призналась, что любит проводить время в одиночестве. Молодая супруга юмориста заявила, что любит отдыхать в одиночестве, когда ее никто не отвлекает. Она не готова принимать обвинения хейтеров в том, что мало часов уделяет семье. Кроме того, у нее собственные взгляды и на воспитание малыша. Два года назад 33-летняя Татьяна Брухунова родила сына от 77-летнего юмориста Евгения Петросяна. Малыша назвали Ваган в честь дедушки. В своем микроблоге Татьяна часто делится секретами материнства, рассказывает о быте и своих буднях. Вчера подписчиков Брухуновой возмутило, что она находит время для того, чтобы отдохнуть в ванной несколько часов. Сегодня молодая мать рассказала, как ей удается провести время с собой наедине, без сына и мужа.По словам Татьяны, секрет в том, что она специально отправляется в ванную позже 10 часов вечера. «Я слегка удивлена вашими многочисленными сообщениями про ванну. Выясняется, что никто из вас больше получаса в ванной не находится. Это очень печальное обстоятельство. Вы мне пишите: «А как вы умудряетесь по несколько часов проводить в ванной неужели вас домашние не дергают?». Но фишка в том, что я раньше 10 вечера в ванную не попадаю. Ваган ложится в девять, поэтому я никому в такое время не нужна, есть никто уже не хочет, поэтому это самое позднее время — мое любимое, когда я нахожусь в тишине и одиночестве, очень люблю расслабляться в это время», — написала молодая мама (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). Отметим, что Татьяна всегда находит время не только для отдыха и работы, но и на ребенка. В своих социальных сетях она делится методами воспитания мальчика. Татьяна не раз отмечала, что растит Ваганав в любви, поскольку считает это самым важным принципом взросления любого человека. Более того, Брухунова рассказывала, что Евгений Петросян солидарен с ней в вопросах воспитания первенца. Супруги не спорят, поскольку у них похожие взгляды на жизнь и семейные ценности. Добавим, что Евгений Ваганович и Татьяна наняли для ребенка опытных и высококвалифицированных нянь, которые всячески помогают им. «Не верю я в воспитание. Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя», — как-то заявила в микроблоге жена Евгения Вагановича.