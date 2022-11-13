. Татьяна Васильева осталась без виллы за двадцать миллионов
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Татьяна Васильева осталась без виллы за двадцать миллионов

Татьяна Васильева осталась без виллы за двадцать миллионов
Актриса Татьяна Васильева в свое время купила двухэтажный дом в Италии. По словам актрисы, она сделала такой роскошный подарок себе и своей семье. Однако из-за разразившейся пандемии коронавируса и просроченной визы она не может вернуться туда. При этом только услуги по охране апартаментов обходятся ей в 500 евро. В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала, что вилла носит название «Татьяна». Она отметила, что в ее жизни было время, когда она получала заработки, которых могло хватить на такие солидные покупки. Однако уже несколько лет зарубежные апартаменты кинозвезды стоят бесхозными.
Дело в том, что вначале она не могла попасть туда из-за пандемии коронавируса. Затем у народной артистки закончилась виза. Васильева призналась, что мечтает вернуться туда вновь. «Платишь и не живешь. Вот за что обидно», — сказала она и добавила, что только на охрану виллы у нее уходит около 500 евро в месяц. Татьяна Васильева продолжает играть в театре, кино и сниматься в телешоу, чтобы обеспечивать себя и запросы своих близких.  
# Шоу-бизнес Васильева Татьяна
По материалам: z-aya

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