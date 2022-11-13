. "У него глаз выпал": Бочкарева рассказала, как ударила головой о парту пристававшего мальчика
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"У него глаз выпал": Бочкарева рассказала, как ударила головой о парту пристававшего мальчика

"У него глаз выпал": Бочкарева рассказала, как ударила головой о парту пристававшего мальчика

42-летняя Наталья Бочкарева славится своим боевым характером. Как выяснилось, его она могла продемонстрировать еще в детском возрасте. Артистка рассказала, как побила пристававшего к ней мальчика.

Наталья Бочкарева поделилась с ведущей программы "О жизни с Юлией Агафаравой" воспоминаниями из детства.


Я, может, тоже в юности кому-то в лоб дала между глаз. Кстати, был такой случай, когда глаз у человека выпал, и ничего. Это все в прошлом. Зачем все ворошить.

По словам Натальи Бочкаревой, мальчик смог оправиться после удара. "Да все нормально, зажил у него глаз. Я дзюдо занималась. Однажды на уроке ИЗО в школе я мальчика „пам“ о парту головой, и все. Приставал очень долго. Это как раз к вопросу о харассменте", - сказала артистка.

Наталья Бочкарева утверждает, что никогда в своей жизни не провоцировала представителей противоположного пола на приставания.

Я приходила специально на пробы к режиссеру: в пол юбка, как монашка, водолазка, убранные волосы, вся такая гордая, непокорная, неприступная. Он на меня смотрит, говорит: "Вы знаете, у меня до вас одна была, то так сядет, то так, другая — тут полоса и тут полоса (указывает на грудь) и больше нет ничего. Я смотрю на вас, еще не знаю, кто вы, что вы, я вас беру только потому, что вы так ко мне пришли".

Бочкарева призвала Проклову исповедаться

В свое время учителем актрисы был сам Олег Табаков. Звезда сериала "Счастливы вместе" всегда относилась к нему как к гениальному человеку.

Наталью Бочкареву возмутили обвинения Олега Табакова в харассменте, прозвучавшие из уст Елены Прокловой.

Женщины бывают разные, кто-то может отказать, кто-то нет, кто-то не хочет. Мы же не знаем, как это было. Сейчас это все покрыто историей. Если ты решилась на это, сходила бы к батюшке, исповедалась, очистила бы душу. Даже если это было, это было 50 лет тому назад!
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По материалам: uposters.ru

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