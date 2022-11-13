"У него глаз выпал": Бочкарева рассказала, как ударила головой о парту пристававшего мальчика
42-летняя Наталья Бочкарева славится своим боевым характером. Как выяснилось, его она могла продемонстрировать еще в детском возрасте. Артистка рассказала, как побила пристававшего к ней мальчика.
Наталья Бочкарева поделилась с ведущей программы "О жизни с Юлией Агафаравой" воспоминаниями из детства.
По словам Натальи Бочкаревой, мальчик смог оправиться после удара. "Да все нормально, зажил у него глаз. Я дзюдо занималась. Однажды на уроке ИЗО в школе я мальчика „пам“ о парту головой, и все. Приставал очень долго. Это как раз к вопросу о харассменте", - сказала артистка.
Наталья Бочкарева утверждает, что никогда в своей жизни не провоцировала представителей противоположного пола на приставания.
Бочкарева призвала Проклову исповедаться
В свое время учителем актрисы был сам Олег Табаков. Звезда сериала "Счастливы вместе" всегда относилась к нему как к гениальному человеку.
Наталью Бочкареву возмутили обвинения Олега Табакова в харассменте, прозвучавшие из уст Елены Прокловой.